Autista non fa salire 11enne sul bus per la scuola a Luserna, aveva dimenticato l'abbonamento: 2 km a piedi

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Un bambino di 11 anni è stato lasciato a terra dall’autista di un bus a Luserna San Giovanni, in provincia di Torino, dopo aver dimenticato l’abbonamento a casa. Il ragazzo ha percorso oltre due chilometri a piedi per tornare a Torre Pellice. La società Arriva ha avviato verifiche interne per chiarire l’accaduto e ricostruire le responsabilità.

Luserna, bimbo lasciato a terra dal bus

A Luserna San Giovanni, in provincia di Torino, uno studente di appena 11 anni è stato costretto a tornare a casa a piedi dopo essere stato allontanato dall’autista del bus perché aveva dimenticato l’abbonamento.

L’episodio è avvenuto al termine delle lezioni scolastiche. Il ragazzo, che frequenta la prima media e ogni giorno utilizza la linea 901 Pinerolo-Bobbio Pellice per raggiungere la propria abitazione a Torre Pellice, si è presentato alla fermata come di consueto. Una volta salito a bordo, si è però accorto di non avere con sé il titolo di viaggio.

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La decisione dell’autista

Secondo quanto ricostruito dalla famiglia, il giovane avrebbe immediatamente spiegato la situazione al conducente, raccontando di essere uscito di casa in fretta e di aver dimenticato l’abbonamento.

Il ragazzino avrebbe inoltre fatto presente di essere un passeggero abituale della linea e di essere facilmente riconoscibile dagli autisti che effettuano quotidianamente quella tratta. Tuttavia il conducente avrebbe applicato rigidamente il regolamento, negandogli la possibilità di viaggiare senza il documento necessario.

Due chilometri e mezzo a piedi

Le porte dell’autobus si sono così chiuse e il mezzo è ripartito senza di lui. Impossibilitato a rientrare con il trasporto pubblico, il giovane ha deciso di incamminarsi verso casa. Con lo zaino sulle spalle ha percorso circa due chilometri e mezzo lungo il viale che collega Luserna San Giovanni a Torre Pellice.

La situazione si è complicata ulteriormente quando il ragazzo ha tentato di contattare la madre per informarla dell’accaduto. Il cellulare non disponeva infatti di credito sufficiente per effettuare chiamate in uscita. Solo successivamente la donna, come fa abitualmente ogni giorno dopo la scuola, lo ha contattato telefonicamente e ha scoperto quanto era successo.

A raccontare la vicenda a La Stampa è stato il nonno del ragazzo, che ha espresso amarezza per la scelta adottata dal conducente. Secondo i familiari, il comportamento del giovane non lasciava dubbi sulla sua buona fede: non si sarebbe trattato di un tentativo di viaggiare senza pagare, ma di una semplice dimenticanza facilmente verificabile.

Arriva avvia verifiche interne

Dopo la diffusione della notizia, la società di trasporto Arriva ha annunciato l’apertura di verifiche interne per ricostruire con precisione l’accaduto. L’azienda ha fatto sapere di voler accertare ogni dettaglio della vicenda prima di assumere eventuali decisioni.

La storia ha immediatamente riportato alla memoria un’altra vicenda che fece grande rumore, quella avvenuta a gennaio nel Bellunese. Anche in quel caso, un bambino fu costretto a percorrere circa sei chilometri sotto la neve dopo essere stato fatto scendere da un autobus perché in possesso di un titolo di viaggio ritenuto non valido.