Autista Raffaele Marianella morto sul pullman colpito da un mattone, Meloni contro i tifosi: "Violenza folle"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Sulla vicenda che ha coinvolto il pullman di tifosi e portato alla morte dell’autista Raffaele Marianella, il mondo politico ha iniziato a inviare messaggi di cordoglio. Non è mancato quello della premier Giorgia Meloni, che confida nelle forze dell’ordine per assicurare i responsabili alla giustizia. Anche il ministro dello Sport, Abodi, attacca i delinquenti dichiarando che “non potranno mai essere definiti tifosi“.

Aggressione al pullman: muore Raffaele Marianella

La sassaiola contro il pullman del Pistoia Basket non è rimasta un gesto violento da teppisti, ma si è trasformata in un’azione fatale. Allo svincolo di Contigliano, il lancio di sassi, pietre, mattoni e altri oggetti ha portato al danneggiamento e alla rottura del parabrezza.

Se sul lato dell’autista principale il vetro non si è rotto, ma solo incrinato, purtroppo nel lato del sedile dove riposava il secondo autista, il 65enne Raffaele Marianella, il vetro ha ceduto. Sotto il lancio di oggetti pesanti, un mattone ha superato la barriera e ha colpito l’uomo.

ANSA Morto l’autista del pullman Raffaele Marianella

I soccorsi intervenuti sul posto non sono riusciti a stabilizzare l’autista romano, ma residente a Firenze, che ha perso la vita nell’attacco all’autobus.

Le parole di Giorgia Meloni

Durante le prime ore del mattino di lunedì 20 ottobre, Giorgia Meloni ha commentato i fatti che hanno portato alla morte di Raffaele Marianella. La premier, attraverso i suoi profili social, ha mandato un messaggio di cordoglio alla famiglia della vittima e ha comunicato che confida negli agenti che stanno indagando.

“Una notizia terribile che lascia senza parole”, ha scritto e aggiunto che l’assalto al pullman dei tifosi del Pistoia Basket è un atto di violenza inaccettabile e folle.

A questo aggiunge: “Esprimo il mio profondo cordoglio alla famiglia della vittima e la mia vicinanza a chi ha assistito a questa tragedia”. Poi la frase sugli agenti, nei quali confida affinché “i responsabili di questo gesto vigliacco e criminale vengano individuati e assicurati rapidamente alla giustizia“.

Cosa ha detto Abodi

Anche il ministro dello Sport, Andrea Abodi, ha commentato quanto accaduto nel post partita. Lo ha fatto tramite il suo account su X, dove ha scritto che chi ha aggredito il pullman non può essere definito un tifoso.

Ha scritto: “È sconvolgente l’assalto perpetrato questa sera vicino Rieti da delinquenti che si sono trasformati in assassini”. Ha quindi aggiunto che “non potranno mai essere definiti tifosi. Lo sport è vita e questi criminali sono”.