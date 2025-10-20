Autista Raffaele Marianella morto sul pullman, l'ultimo messaggio della figlia: "Ti porterò sempre nel cuore"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

“Ti terrò sempre nel mio cuore”. Lo scrive su Instagram Federica, la figlia di Raffaele Marianella, l’autista di 65 anni morto domenica sera nei pressi di Rieti dopo essere stato colpito da un mattone lanciato contro il pullman che trasportava i tifosi del Pistoia Basket. Vanno avanti intanto le indagini della Squadra mobile e della Digos sull’assalto al bus compiuto presumibilmente dagli ultras della Real Sebastiani Rieti, si indaga per omicidio volontario.

Raffaele Marianella, l’ultimo messaggio della figlia

Raffaele Marianella, l’autista del pullman morto dopo essere stato colpito da un mattone lungo la superstrada Rieti-Terni, aveva tre figli, due maschi e una femmina.

I colleghi del 65enne ricordano che l’uomo era molto legato alla figlia Federica, che vive a Roma e che sentiva spesso.

ANSA I soccorsi sul luogo dell’assalto al pullman

Dopo la terribile tragedia la ragazza ha dedicato un messaggio sui social al padre: “Ti terrò sempre nel mio cuore“, ha scritto su Instagram.

Le indagini sull’assalto al pullman

Sull’assalto con pietre e mattoni al pullman dei tifosi del Pistoia stanno indagando gli agenti della Squadra mobile e della Digos della questura di Rieti.

La procura ha aperto un fascicolo per omicidio volontario, al momento contro ignoti.

“Sono stati sentiti diversi testimoni ma non sono stati ancora individuati eventuali responsabili”, ha detto all’Ansa il procuratore di Rieti, Paolo Auriemma.

Il commento della sindaca di Firenze

“La terribile aggressione al pullman dei tifosi del Pistoia Basket è un fatto gravissimo, un episodio di violenza cieca e intollerabile. Apprendiamo con grande dolore della morte di uno degli autisti, residente a Firenze, esprimiamo il più profondo cordoglio e ci stringiamo alla famiglia”. Così Sara Funaro, sindaca di Firenze, dove viveva Auriemma.

“Quello che è successo – aggiunge – non ha niente a che vedere con i valori dello sport. È pura violenza e come tale va condannata con forza. Le manifestazioni sportive devono essere occasione di aggregazione e rispetto, non di dolore e tragedia”.

La Sebastiani Basket Rieti in silenzio stampa

La Sebastiani Basket Rieti ha annullato per lutto tutti gli impegni in programma per oggi e ha annunciato il silenzio stampa.

“Forse non riusciremo mai a metabolizzare quanto è accaduto nella serata di ieri, dopo la partita. Il trascorrere delle ore rende tutto ancora più amaro e inspiegabile, ore in cui come club abbiamo portato avanti delle riflessioni”, si legge in una nota del club.

“In attesa del progredire delle indagini che, ci auguriamo, possano far luce in maniera chiara e definitiva su quanto accaduto, abbiamo deciso che in senso di rispetto verso la vittima ed i suoi cari osserveremo un silenzio stampa che si protrarrà a tempo indeterminato”.