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Due uomini sono stati arrestati per sequestro di persona nella zona Ottavia di Roma, dopo aver imprigionato un autista nella sua abitazione di fortuna. Il movente sarebbe legato a dissidi lavorativi. L’episodio è stato scoperto grazie a una segnalazione al 112, ma a finire in manette sono stati proprio i presunti denuncianti.

L’intervento della Polizia e la scoperta della verità

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la vicenda si è svolta nella notte in zona Ottavia, alla periferia di Roma. Tutto è iniziato con una chiamata al Numero Unico di Emergenza 112, in cui veniva segnalato il presunto furto di un furgone. Il richiedente sosteneva di aver individuato il responsabile del furto, un uomo che avrebbe sottratto il veicolo di proprietà di un suo amico.

Quando gli agenti del Commissariato di P.S. Monte Mario e della Sezione Volanti sono giunti sul posto, si sono trovati davanti a una situazione ben diversa da quella descritta nella segnalazione. I due uomini che avevano richiesto l’intervento, insieme al proprietario del furgone, hanno dichiarato di aver impedito al presunto ladro di uscire dalla baracca dove si trovava. Gli accessi alla struttura erano stati completamente ostruiti: la porta d’ingresso era bloccata dall’esterno con un asse di legno, mentre la finestra laterale risultava sigillata con una barra metallica. In questo modo, ogni via di fuga era stata preclusa alla vittima.

La vittima e le minacce subite

Una volta riusciti a entrare, i poliziotti hanno trovato all’interno un uomo in evidente stato di agitazione. Le sue dichiarazioni hanno permesso di ricostruire una vicenda più complessa di quanto apparisse inizialmente. L’uomo ha raccontato di essere rientrato nella sua abitazione di fortuna durante la notte per riposare e, al risveglio, di aver scoperto di essere stato barricato dentro. Ogni suo tentativo di chiedere aiuto o di uscire sarebbe stato accolto da minacce urlate da parte dei due uomini che si trovavano all’esterno, persone che lui stesso conosceva.

Il movente: rapporti di lavoro precari e rifiuto di mansioni

Durante gli accertamenti, è emerso che la vittima lavorava come autista per uno dei due arrestati e utilizzava proprio il furgone oggetto della presunta appropriazione indebita per i suoi spostamenti. Secondo quanto riferito, il motivo alla base dell’azione violenta sarebbe stato il rifiuto dell’uomo di continuare a svolgere le sue “mansioni” di traghettatore. Questo dissidio avrebbe spinto i due a imprigionarlo nella baracca, impedendogli di uscire e minacciandolo ripetutamente.

L’arresto e le accuse

Il quadro emerso dalle indagini ha portato all’arresto dei due uomini, che sono ora gravemente indiziati, in concorso tra loro, del reato di sequestro di persona. Entrambi gli arresti sono stati convalidati dall’Autorità Giudiziaria. Si precisa che le evidenze investigative si riferiscono alla fase delle indagini preliminari e che, per gli indagati, vale il principio di presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.

L’episodio avvenuto nella zona Ottavia di Roma mette in luce come situazioni di disagio sociale e lavorativo possano sfociare in gravi episodi di violenza e privazione della libertà personale. Il caso, scoperto grazie all’intervento tempestivo delle forze dell’ordine, sottolinea l’importanza delle segnalazioni e del controllo del territorio per prevenire e contrastare reati di questo genere.

IPA