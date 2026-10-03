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Fermato e denunciato un autista di 25 anni per guida in stato di ebbrezza dopo aver seminato il panico sull’autostrada A2 tra Mileto e Rosarno. L’uomo, residente a Cittanova, è stato bloccato dalla Polizia Stradale dopo aver compiuto manovre pericolose e aver ignorato i segnali degli agenti. Il suo tasso alcolemico è risultato quasi 2 g/l, ben oltre il limite consentito per i conducenti professionali.

La segnalazione e l’intervento della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il pomeriggio di alcuni giorni fa il centralino del 112 è stato tempestato da numerose chiamate di automobilisti preoccupati. Le segnalazioni riguardavano una bisarca che percorreva la direttrice sud dell’autostrada A2, nel tratto compreso tra Mileto e Rosarno, effettuando manovre estremamente pericolose. La condotta del mezzo pesante ha generato il panico tra gli altri conducenti, che per paura hanno rallentato e si sono rifiutati di superare il veicolo, causando così un rallentamento di alcuni chilometri.

La bisarca era già rimasta coinvolta in un incidente stradale nel territorio della provincia di Vibo Valentia. Fortunatamente, l’incidente non ha coinvolto altri veicoli: il mezzo ha urtato il guardrail centrale, ma il conducente ha continuato la marcia, zigzagando pericolosamente sulla carreggiata.

L’inseguimento e il fermo

Ricevuta la segnalazione, una pattuglia della Sottosezione Autostradale di Palmi è intervenuta rapidamente, riuscendo a raggiungere la bisarca in pochi minuti. Gli agenti hanno tentato di creare una distanza di sicurezza tra il mezzo pesante e gli altri veicoli, cercando di fermare l’autista. Tuttavia, i tentativi sono stati vani: il conducente ha ignorato sia il lampeggiante che la sirena della Polizia, proseguendo nella sua guida pericolosa.

Il sospetto e la decisione degli agenti

Temendo che l’autista non fosse in condizioni di guidare e che potessero verificarsi ulteriori incidenti, gli agenti hanno deciso di superare la bisarca e intimare l’alt al conducente, invitandolo a fermarsi alla prima piazzola disponibile. Solo dopo alcuni chilometri l’uomo ha finalmente recepito l’ordine e ha arrestato la marcia in una piazzola oltre lo svincolo di Rosarno.

Il controllo e la scoperta

Una volta scesi dal mezzo, i poliziotti hanno subito compreso che l’autista, un venticinquenne straniero residente a Cittanova, non era stato colpito da malore, ma si trovava in condizioni psicofisiche alterate. Con il supporto di un’altra pattuglia della Sottosezione Autostradale di Palmi, intervenuta per garantire la sicurezza del conducente che continuava a muoversi sul margine della carreggiata, l’uomo è stato sottoposto a controllo con etilometro.

Il risultato dell’etilometro e le conseguenze

L’esame ha evidenziato un tasso alcolemico di poco inferiore a 2 g/l, ben superiore allo “zero” previsto dalla legge per gli autisti professionali di veicoli adibiti al trasporto merci. Dopo aver rispettato tutte le procedure di garanzia, l’uomo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica e la sua patente è stata ritirata per la successiva sospensione.

I controlli della Polizia Stradale

La Polizia Stradale di Reggio Calabria ha ribadito il proprio impegno nel monitorare costantemente le condizioni psicofisiche dei conducenti. Nel corso del 2026, sono stati controllati oltre 22.000 autisti tramite precursore o etilometro, a conferma di una strategia di prevenzione volta a garantire la sicurezza sulle strade.

Conclusioni

L’episodio avvenuto tra Mileto e Rosarno mette in luce l’importanza dei controlli e della prontezza di intervento delle forze dell’ordine nel prevenire situazioni di grave pericolo per la circolazione stradale. Grazie all’azione tempestiva della Polizia Stradale, è stato possibile evitare conseguenze ben più gravi. L’autista, residente a Cittanova, dovrà ora rispondere delle proprie azioni davanti all’autorità giudiziaria.

IPA