Auto a tutta velocità investe pedoni a Modena in via Emilia, ci sono diversi feriti di cui alcuni gravi

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

In pieno centro a Modena un’auto lanciata a tutta velocità ha investito diversi pedoni. Ci sono dei feriti, alcuni dei quali sarebbero in gravi condizioni. L’incidente è avvenuto sulla via Emilia, all’altezza di Largo Porta Bologna, nel centro storico della città. Il conducente della macchina sarebbe fuggito a piedi prima di essere fermato.

Auto sulla folla in centro a Modena

Terrore nel centro storico di Modena, dove un’auto a tutta velocità ha falciato diversi pedoni per poi finire contro la vetrina di un negozio di abbigliamento.

L’incidente è avvenuto in largo Porta Bologna, lungo la via Emilia, in un sabato pomeriggio in cui la gente affolla il centro della città.

I soccorsi sono ancora in corso: secondo il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, sono rimaste ferite 7 persone, di cui due risultano in gravi condizioni.

Due feriti gravi, una donna rischia le gambe

I due feriti più gravi sono stati portati in elisoccorso all’ospedale Maggiore di Bologna.

A destare preoccupazione sono soprattutto le condizioni di una donna, finita schiacciata contro una vetrina, rimasta schiacciata con entrambe le gambe.

La donna, come riportato dal sindaco e dalla Gazzetta di Modena, rischia di dover subire l’amputazione delle gambe.

L’autista ha tenta la fuga e accoltellato una persona

Secondo quanto riportato dai testimoni presenti, l’uomo alla guida dell’auto avrebbe cercato di fuggire a piedi dopo aver travolto la folla.

Il conducente, anche lui rimasto ferito, è stato però preso all’incrocio tra rua Pioppa e corso Adriano: durante la fuga ha ferito con un coltello una persona che cercava di fermarlo.

“Mi riferiscono che si tratta di una persona di origine nordafricane”, ha detto il sindaco Mezzetti.

“Non si sa se abbia agito sotto l’effetto di sostanze o se abbia compiuto questo gesto deliberatamente“, ha poi aggiunto, spiegando di non avere dettagli sull’identità dell’uomo, portato in questura per essere interrogato.