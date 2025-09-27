Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per tentato omicidio, resistenza e appropriazione indebita a Fano, dove un uomo ha seminato il panico sfrecciando a tutta velocità davanti al Commissariato. L’episodio si è verificato nella notte di mercoledì scorso, quando un cittadino albanese, già noto alle forze dell’ordine, ha messo in atto una pericolosa corsa in auto per sfogare il suo risentimento verso la Polizia.

La fonte della notizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, tutto è iniziato intorno alle 01.00 di notte, quando una vettura ha attirato l’attenzione degli agenti per la sua condotta estremamente pericolosa: brusche frenate, clacson azionato ripetutamente, rombo assordante del motore e stridii di pneumatici hanno rotto il silenzio notturno di Fano.

L’inseguimento e lo schianto

Un agente in divisa, posizionato proprio davanti al Commissariato, ha tentato di fermare il veicolo, ma l’automobilista, lanciato a circa 100 km/h, ha ignorato l’alt e ha proseguito la sua corsa, costringendo il poliziotto a spostarsi rapidamente per evitare di essere investito. Nel frattempo, la volante del Commissariato, allertata dallo stesso agente, si è lanciata all’inseguimento del veicolo che, dopo aver imboccato via Roma, ha proseguito verso sud lungo la statale adriatica, raggiungendo la velocità di 160 km/h.

Il pericolo per la città e lo schianto a Marotta

La folle corsa ha rappresentato un grave rischio per la sicurezza degli altri utenti della strada, che fortunatamente, vista l’ora tarda, non erano numerosi. L’inseguimento si è concluso a Marotta, poco prima della stazione ferroviaria, dove il fuggitivo ha perso il controllo dell’auto, schiantandosi violentemente contro un veicolo parcheggiato e la recinzione della ferrovia. Nonostante le ferite riportate nell’impatto, l’uomo ha tentato la fuga a piedi, ma è stato prontamente bloccato dagli agenti della volante che lo inseguivano.

L’identificazione e i precedenti

Dopo aver ricevuto le cure mediche necessarie, l’uomo è stato identificato come un cittadino albanese residente nella zona di Marotta, già noto alle forze dell’ordine per precedenti segnalazioni e sottoposto a misura di prevenzione. L’auto sulla quale viaggiava non era di sua proprietà: gli era stata affidata la mattina precedente da un terzo per delle riparazioni meccaniche.

Motivazioni e comportamento

Le indagini hanno permesso di ricostruire il movente dell’azione: l’uomo nutriva un forte risentimento nei confronti delle forze dell’ordine e ha deciso di sfogare la sua rabbia con un gesto plateale e pericoloso proprio davanti al Commissariato. Il suo comportamento ha messo a rischio la vita di un agente e la sicurezza pubblica.

Le accuse e le conseguenze

L’uomo è stato tratto in arresto con le accuse di tentato omicidio, resistenza a pubblico ufficiale e appropriazione indebita del veicolo. Inoltre, è stato segnalato per essersi rimesso alla guida nonostante la patente gli fosse stata revocata e per il rifiuto di sottoporsi al test tossicologico. In passato era già stato segnalato per la commissione di numerose violazioni e sottoposto a misure di prevenzione.

La ricostruzione della notte di follia

La sequenza degli eventi ha visto l’uomo sfrecciare a velocità elevatissima per le vie di Fano, ignorando ogni tentativo di fermo da parte della Polizia e mettendo in serio pericolo la vita di un agente. L’inseguimento si è protratto per diversi chilometri, fino al drammatico schianto a Marotta. Nonostante le ferite, il fuggitivo ha tentato di sottrarsi all’arresto, ma la prontezza degli agenti ha permesso di bloccarlo e assicurarlo alla giustizia.

Le reazioni delle forze dell’ordine

Le forze dell’ordine hanno sottolineato la gravità dell’accaduto e la pericolosità del comportamento dell’uomo, che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi per l’incolumità pubblica. L’episodio dimostra l’importanza della presenza e della tempestività degli agenti sul territorio, che hanno saputo gestire una situazione di estrema emergenza con professionalità e sangue freddo.

Conclusioni e riflessioni

Il caso di Fano riporta l’attenzione sulla necessità di contrastare con fermezza comportamenti pericolosi e atti di violenza contro le forze dell’ordine. L’arresto del cittadino albanese rappresenta un segnale importante nella lotta alla criminalità e nella tutela della sicurezza pubblica. Le indagini proseguono per chiarire ulteriormente le circostanze dell’accaduto e valutare eventuali responsabilità di terzi.

