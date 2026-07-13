Auto cade in mare in Piazza Unità d'Italia a Trieste, il video dei militari che salvano il conducente

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Un’auto, con il conducente a bordo, è caduta in mare in Piazza Unità d’Italia a Trieste. Alla scena hanno assistito per caso alcuni militari dell’Accademia di Modena, in visita in città. I militari si sono tuffati immediatamente in acqua, hanno raggiunto l’uomo e lo hanno tratto in salvo, affidandolo successivamente ai soccorritori. Sull’episodio è intervenuto il ministro della Difesa Guido Crosetto, che ha espresso profonda gratitudine lodando il coraggio, la preparazione e il senso del dovere dimostrati. “Hanno agito d’istinto, mettendo la propria vita al servizio di un’altra persona – ha scritto Crosetto -. È questo il significato più autentico dell’essere militare: servire il Paese e proteggere la vita umana, sempre, anche quando non lo impone il dovere”.