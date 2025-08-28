NOTIZIE
Auto cade nel fiume a San Benedetto Po dopo essere uscita di strada, due morti annegati

Un'auto è finita nel fiume a San Benedetto Po, in provincia di Mantova, dopo essere uscita di strada: recuperati i corpi di un uomo e una donna

Un’auto è caduta nel fiume a San Benedetto Po dopo essere uscita di strada e si è poi inabissata. Secondo i testimoni, ci sarebbe stata più di una persona a bordo. I vigili del fuoco hanno avviato le ricerche, con l’ausilio di un elicottero e i sommozzatori. Dopo tre ore sono stati recuperati i corpi di un uomo e una donna.

Auto cade nel fiume, l’incidente a San Benedetto Po

Come riportato dal Corriere della Sera, a lanciare l’allarme, poco dopo le 9 del mattino di giovedì, è stato il conducente del veicolo che seguiva l’automobile protagonista dell’incidente sulla strada Argine Nord a San Benedetto Po, che ha assistito all’intera scena.

L’auto che lo precedeva, una Fiat Panda, per cause al momento ancora non confermate è uscita di strada finendo giù dall’argine e poi nell’acqua del fiume. Le persone a bordo del veicolo non hanno fatto in tempo a uscire dall’abitacolo prima che si inabissasse. L’incidente si è verificato poco dopo un ponte, in un punto dove il fiume ha una portata molto ampia.

L’incidente è avvenuto sulla strada Argine Nord a San Benedetto Po, in provincia di Mantova, attorno alle ore 9 del mattino di giovedì 28 agosto.

Recuperati due corpi senza vita a San Benedetto Po

Dopo che è stato lanciato l’allarme, sul luogo dell’incidente si sono precipitati carabinieri, 118 e vigili del fuoco, che hanno avviato le ricerche portate avanti dai sommozzatori e dall’elicottero dei Vvf, complicate dal maltempo incombente.

Stando ai testimoni, a bordo dell’automobile inabissatasi nel fiume a San Benedetto Po ci sarebbero state più persone.

Poco dopo le ore 12 di giovedì sono stati recuperati i corpi senza vita di un uomo e una donna. Si tratterebbe di una coppia di anziani.

L’ipotesi sull’incidente a San Benedetto Po

La Repubblica ha riportato la prima ipotesi sulle cause dell’incidente che è avvenuto a San Benedetto Po, in provincia di Mantova, nella mattinata di giovedì 28 agosto.

Potrebbe essere stata la pioggia, caduta copiosa nelle ore in cui è avvenuto il sinistro, a far perdere al conducente il controllo dell’automobile, finita così nelle acque del fiume che scorre parallelo al tracciato stradale.

San Benedetto Po IPA

