Auto cade nel lago di Como dopo un incidente tra Brienno e Argegno, morto un uomo: recuperato il corpo

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Tragedia nel lago di Como: un’auto con a bordo due persone è caduta in acqua dopo un incidente lungo la strada statale Regina, tra Brienno e Argegno. Morto un uomo di 37 anni, il cui corpo è stato recuperato ore dopo dai sommozzatori dei vigili del fuoco. Salva e portata in ospedale una donna di 35 anni, che è riuscita a uscire dall’abitacolo prima che la vettura si inabissasse, ferite altre due persone. Un uomo è stato fermato dai carabinieri con l’accusa di omicidio stradale.

Incidente stradale tra Brienno e Argegno

È di un morto e un ferito il bilancio di un grave incidente stradale avvenuto nella notte tra lunedì 15 e martedì 16 luglio lungo la strada statale Regina del lago di Como.

Secondo quanto ricostruito, poco dopo la mezzanotte c’è stato uno scontro tra diverse auto nel tratto tra Brienno e Argegno, in provincia di Como. Lo riporta LaPresse.

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Secondo quanto riporta Ansa, sarebbero quattro le vetture coinvolte nell’incidente.

Auto cade nel lago di Como

In seguito al violento impatto, una delle auto avrebbe sfondato il muretto di protezione a margine della carreggiata, precipitando nella scarpata e poi nelle acque del lago di Como.

Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenute le ambulanze del 118, i vigili del fuoco con mezzi di terra e imbarcazioni e la Guardia costiera.

A bordo dell’auto finita nel lago due persone, un uomo di 37 anni e una donna di 35, entrambi residenti a Centro Valle Intelvi (Como).

Tre feriti

La donna sarebbe riuscita a uscire autonomamente dall’abitacolo prima che la vettura si inabissasse.

Ferita, è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale di Varese. Nell’incidente sono rimasti feriti anche due ragazzi di 29 e 30 anni che si trovavano a bordo di un’altra vettura. Illeso invece il conducente della terza vettura.

Saputo dalla donna che insieme a lei c’era un ragazzo, sono subito partite le ricerche.

Morto un uomo di 37 anni

Purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Il corpo del 37enne è stato individuato in acqua dopo alcune ore di ricerche.

Il ritrovamento e il recupero sono stati effettuati dai sommozzatori dei vigili del fuoco. Riportato a terra, è stato constatato il decesso del giovane.

Sul posto anche i carabinieri, al lavoro per ricostruire le cause e l’esatta dinamica dell’incidente.

Un fermato per omicidio stradale

Secondo quanto riporta Ansa, a provocare l’incidente sarebbe stato il conducente di una quarta vettura, scappato a piedi dopo lo schianto.

L’uomo è stato rintracciato poco dopo dai carabinieri e fermato con l’accusa di omicidio stradale.