Auto cannibalizzate a Cerignola, maxi blitz: trovati migliaia di pezzi rubati già pronti per la vendita

I Carabinieri hanno sequestrato 5 veicoli e trovato migliaia di parti di autovetture illecite a Cerignola. L’azione, avvenuta il 21 maggio 2025, è stata condotta per contrastare il fenomeno del riciclaggio di auto rubate.

Operazione coordinata dalla Procura di Trani

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, la Procura della Repubblica di Trani ha disposto una serie di perquisizioni personali e locali nell’ambito di indagini preliminari per il reato di riciclaggio. L’operazione ha coinvolto oltre 70 Carabinieri dei Comandi Provinciali di Barletta Andria Trani e di Foggia, con il supporto del 6° Nucleo Elicotteri e dello Squadrone Eliportato Cacciatori Puglia.

Sequestri e scoperte

Durante le perquisizioni in sei siti, tra cui il comune di Cerignola, sono stati rinvenuti 5 veicoli di provenienza illecita, oggetto di altrettanti furti avvenuti tra febbraio e maggio 2025 in diverse località della provincia di Barletta–Andria–Trani, Foggia, Bari e Matera. Inoltre, sono state scoperte migliaia di parti di autovetture già imballate e pronte per il mercato illecito.

Cataloghi e valore economico

In molti dei depositi perquisiti, sono stati trovati cataloghi e legende per facilitare l’individuazione rapida dei pezzi. La refurtiva ha un valore economico ingente, attualmente in fase di valutazione. Al termine dell’inventario, tutto il materiale sequestrato è stato affidato in custodia giudiziale.

Fonte foto: Carabinieri