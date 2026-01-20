Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di 7 arresti in carcere e 10 arresti domiciliari il bilancio di un’operazione condotta dai Carabinieri a Reggio Calabria, dove è stata smantellata una rete dedita a furti aggravati, ricettazione, estorsione aggravata e detenzione e porto abusivo di armi. L’operazione è stata eseguita questa mattina, su disposizione del GIP del Tribunale di Reggio Calabria, a seguito di un’indagine avviata nell’ottobre 2024 e conclusa nell’aprile 2025, che ha permesso di ricostruire un quadro di criminalità organizzata nel quartiere Arghillà. I reati sono stati commessi con cadenza quasi quotidiana, anche durante le festività, e hanno coinvolto anche veicoli parcheggiati presso strutture ospedaliere e una troupe televisiva. L’indagine ha inoltre evidenziato un impatto ambientale dovuto alla “cannibalizzazione” dei veicoli rubati.

Operazione coordinata tra più reparti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione di questa mattina ha visto la collaborazione tra la Compagnia di Reggio Calabria, il 14° Battaglione Carabinieri Calabria di Vibo Valentia e la Stazione di Senago (MI). L’ordinanza di custodia cautelare, emessa il 7 gennaio 2026 dal GIP del Tribunale di Reggio Calabria su richiesta della Procura, ha portato all’applicazione di misure restrittive nei confronti di 17 persone: 7 sono finite in carcere, mentre altre 10 sono state poste agli arresti domiciliari. Gli indagati sono accusati di una serie di reati gravi, tra cui furto aggravato, ricettazione, estorsione aggravata e detenzione e porto abusivo di armi.

Un’indagine durata mesi

L’attività investigativa, avviata nell’ottobre 2024 e conclusa nell’aprile 2025, è stata condotta dalla Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Reggio Calabria, con il supporto dei militari della Stazione Carabinieri di Reggio Calabria – Catona. Il coordinamento è stato assicurato dalla Procura della Repubblica, che ha seguito da vicino tutte le fasi dell’inchiesta. Nel corso delle indagini, i Carabinieri hanno monitorato costantemente il quartiere Arghillà, teatro negli ultimi anni di una recrudescenza di fenomeni criminali.

Il modus operandi della banda

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, gli indagati agivano seguendo uno schema ben collaudato: individuavano veicoli di interesse nelle vie della città, li sottraevano e li conducevano rapidamente nel quartiere Arghillà. Qui, i mezzi venivano “cannibalizzati” in modo professionale, smontati per ricavarne pezzi di ricambio da rivendere. In almeno due casi, documentati anche grazie alle telecamere, si sono verificati episodi di “cavallo di ritorno”: i proprietari dei veicoli rubati sono stati costretti, attraverso estorsione, a pagare una somma per riottenere i loro beni.

Contromisure contro i controlli delle forze dell’ordine

Gli indagati, come sottolineato nell’ordinanza, adottavano sistematicamente contromisure per eludere i controlli delle forze dell’ordine. Si scambiavano informazioni sulla presenza delle pattuglie e sui controlli subiti dai complici, dimostrando una notevole organizzazione interna e una costante attenzione a evitare di essere scoperti.

Reati commessi senza soluzione di continuità

Un elemento ritenuto di particolare allarme sociale dagli inquirenti è la frequenza con cui i reati venivano commessi: quasi ogni giorno, senza pause, anche durante le festività natalizie e sia di notte che di giorno. Alcuni episodi hanno riguardato veicoli parcheggiati presso strutture ospedaliere, mentre in un caso è stata colpita una troupe televisiva impegnata in un servizio giornalistico nel quartiere Arghillà.

Impatto ambientale e sociale

L’attività di “cannibalizzazione” dei veicoli rubati ha avuto anche un impatto ambientale significativo. La sistematica demolizione dei mezzi ha portato alla creazione di una vera e propria discarica di carcasse di auto a cielo aperto, in un quartiere già densamente popolato come Arghillà. Questo aspetto è stato messo in evidenza nell’ordinanza come ulteriore elemento di criticità.

Rinvenimenti e sequestri

Durante le attività di riscontro, i Carabinieri hanno rinvenuto numerose autovetture oggetto di furto, una grande quantità di parti di ricambio e hanno proceduto al sequestro di armi. Questi risultati confermano la portata e la pericolosità delle attività criminali portate avanti dagli indagati.

Il contesto: Arghillà e la criminalità diffusa

Il quartiere Arghillà di Reggio Calabria è da tempo al centro dell’attenzione delle forze dell’ordine per la presenza di fenomeni criminali diffusi. L’operazione di oggi rappresenta un importante passo avanti nel contrasto a queste attività illecite, ma evidenzia anche la necessità di un’azione costante e coordinata per garantire la sicurezza dei cittadini e la tutela del territorio.