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È stato eseguito un arresto dopo che sono stati effettuati accertamenti su un carico di pesce a Ravenna, lungo la SS 16 in località Mezzano. Una donna e un uomo, entrambi stranieri, sono stati fermati dopo che la loro auto, completamente distrutta da un incendio, è stata trovata con a bordo una notevole quantità di pesce di origine non documentata e un documento d’identità risultato contraffatto. L’arresto è stato eseguito per possesso di documenti falsi validi per l’espatrio, mentre sono in corso ulteriori verifiche sulla provenienza del pescato.

L’intervento della Polizia: auto in fiamme e pesce senza documenti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nei giorni scorsi sulla SS 16, in località Mezzano, nel territorio di Ravenna. L’intervento è stato richiesto in seguito alla segnalazione di un’autovettura in fiamme, che ha portato alla scoperta di una situazione ben più complessa di un semplice incidente stradale.

I protagonisti: chi sono i fermati

La pattuglia della Polizia Stradale di Ravenna è intervenuta dopo aver ricevuto la segnalazione di un veicolo in fiamme. Al loro arrivo, gli agenti hanno trovato l’auto ferma sul margine destro della carreggiata, ormai completamente carbonizzata. L’incendio era già stato domato, ma ciò che ha attirato l’attenzione degli operatori è stato il contenuto dell’abitacolo: una consistente quantità di pesce d’acqua dolce, presumibilmente storione, la cui provenienza non è stata immediatamente documentata dai due occupanti.

A bordo dell’auto si trovavano due persone: una donna di 40 anni, che si è dichiarata conducente, e un uomo di 39 anni, che si è qualificato come passeggero. Entrambi sono risultati cittadini stranieri. La donna ha mostrato agli agenti un permesso provvisorio di guida inglese e una carta d’identità rumena, mentre l’uomo è risultato già noto alle forze dell’ordine per reati in materia ambientale e per episodi legati al bracconaggio ittico.

Il pesce e i documenti: i sospetti degli agenti

Durante i controlli, i due occupanti non sono stati in grado di fornire la documentazione relativa alla provenienza del pesce, sostenendo che le fatture di acquisto erano andate distrutte nell’incendio. Per chiarire la natura e la provenienza del pescato, la Polizia Stradale ha richiesto la collaborazione della Polizia Provinciale. Nel frattempo, sono stati effettuati i rilievi sui danni provocati dall’incendio alla strada e alle aree circostanti.

Il documento contraffatto: la scoperta e le verifiche

Ulteriori accertamenti sui documenti esibiti hanno portato gli agenti a concentrarsi sulla carta d’identità rumena presentata dalla donna. Il documento presentava diverse anomalie rispetto agli specimen ufficiali. La verifica è stata estesa, tramite il Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia del Ministero dell’Interno, alle autorità rumene, che hanno confermato i sospetti della Polizia Stradale di Ravenna.

Gli accertamenti tecnici svolti dalla Polizia Locale hanno stabilito che la carta d’identità era effettivamente contraffatta, sebbene idonea a svolgere la funzione per cui era stata realizzata. Alla luce degli elementi raccolti, la donna è stata sottoposta ad arresto in flagranza per possesso di documenti falsi validi per l’espatrio. La misura è stata convalidata dall’Autorità Giudiziaria.

I precedenti e le indagini in corso

Nel corso degli accertamenti, è emerso che entrambi i cittadini fermati avevano diversi precedenti di polizia. In particolare, l’uomo era già noto per reati ambientali e per episodi di bracconaggio ittico. Le indagini proseguono per chiarire la provenienza del pesce trasportato e per verificare eventuali ulteriori responsabilità.

IPA