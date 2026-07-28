Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

È di tre arresti e il sequestro di una vera e propria “fabbrica” della cocaina il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato nelle campagne di Palombara Sabina (Roma). L’intervento, scaturito da una segnalazione su una trattativa sospetta, ha portato alla scoperta di un’autovettura modificata come caveau itinerante e di un laboratorio clandestino per la lavorazione dello stupefacente.

Operazione antidroga nelle campagne di Palombara Sabina

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’indagine ha preso avvio dopo la ricezione di una segnalazione che annunciava l’arrivo di un cittadino albanese da Parma per incontrare un connazionale e concludere una trattativa nella zona di Palombara Sabina. Gli investigatori della VII Sezione Antidroga della Squadra Mobile hanno quindi avviato una serie di pedinamenti e servizi di osservazione che li hanno condotti fino a una proprietà isolata tra le campagne della cittadina laziale.

Durante il blitz, gli agenti hanno sorpreso tre uomini – uno di origine romana e due albanesi – intenti a movimentare materiale sospetto. Uno degli indagati è stato visto recuperare una busta dall’interno dell’abitazione, mentre un altro armeggiava con particolare attenzione nella parte posteriore di un’autovettura. La successiva perquisizione del veicolo ha permesso di scoprire un vano occulto ricavato nell’abitacolo, progettato per trasformare l’auto in un vero e proprio caveau itinerante per il trasporto di un chilo di cocaina.

La “fabbrica” della cocaina nascosta in casa

All’interno dell’abitazione, gli agenti hanno rinvenuto una linea di lavorazione clandestina, attrezzata con strumenti per la pesatura, il confezionamento e la marchiatura della sostanza stupefacente. Il laboratorio era dotato anche di matrici utilizzate per imprimere loghi sui panetti di cocaina, pronti per essere immessi sul mercato.

Arresti e accuse per detenzione ai fini di spaccio

Per i tre uomini sono scattate le manette con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’Autorità Giudiziaria ha successivamente convalidato l’arresto, disponendo nei loro confronti la misura cautelare in carcere.

Il contesto territoriale e il collegamento con Parma

L’operazione ha evidenziato come la rete di spaccio potesse contare su collegamenti tra diverse aree del territorio nazionale. In particolare, la segnalazione iniziale riguardava l’arrivo di un cittadino albanese da Parma, a testimonianza di un’organizzazione strutturata e capace di muoversi tra diverse regioni per portare avanti le proprie attività illecite.

Polizia