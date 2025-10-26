Auto con 5 giovani precipita da ponte in Sardegna, morto Omar Masia: padre vigile del fuoco era nei soccorsi

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Terribile incidente in Sardegna, un’auto con a bordo cinque ragazzi è precipitata da un ponte nei pressi di Tempio Pausania. Nello schianto è morto un giovane di 25 anni, Omar Masia. Dramma nel dramma quando si è scoperto che la vittima è figlio di uno dei vigili del fuoco intervenuti sul posto per prestare soccorso.

Auto con 5 giovani giù dal ponte in Sardegna

Il grave incidente stradale è avvenuto in Sardegna nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre, intorno all’una.

Il dramma si è consumato lungo la strada Baldu-L’Agnata alla periferia di Tempio Pausania, in provincia di Sassari. Lo riporta Ansa.

Per cause ancora da chiarire un’auto con a bordo cinque ragazzi avrebbe sbandato mentre percorreva un ponte, precipitando di sotto.

Un volo di diversi metri nel vuoto, che si è concluso con un violento schianto nel letto di un piccolo torrente.

Morto Omar Masia

In seguito al violento impatto è morto uno dei giovani a bordo della vettura, Omar Masia, di 25 anni. Era del vicino paese di Calangianus e lavorava come elettricista.

Si trovava a bordo di una Bmw assieme a quattro amici, diretti a una festa di laurea.

Sul posto sono intervenuti il personale del 118 e i vigili del fuoco, ma i soccorsi sono stati inutili per lui: era già morto quando è stato estratto da uno dei sedili dei passeggeri.

Feriti e trasportati all’ospedale di Olbia gli altri quattro ragazzi, ma le loro condizioni non sarebbero preoccupanti.

Il padre vigile del fuoco tra i soccorritori

La tragedia ha avuto un risvolto ancora più drammatico quando si è appreso che il padre della vittima è un vigile del fuoco in servizio nel distaccamento locale.

L’uomo, riferisce L’Unione Sarda, è stato tra i primi soccorritori a intervenire sul luogo dell’incidente in cui ha perso la vita il figlio.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Tempio Pausania, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente.