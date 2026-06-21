Auto con 9 giovani precipita nel canale Villoresi a Senago, morti e feriti: conducente positivo all'alcol test
Milano, drammatico incidente all’alba a Senago: auto precipita nel canale Villoresi, ci sono morti e feriti
Dramma all’alba a Senago, a nord di Milano: tre giovani sono morti e sei sono rimasti feriti dopo che l’auto sulla quale viaggiavano, un’Audi, è precipitata nel canale Villoresi, all’altezza di via per Cesate. L’incidente si è verificato poco dopo le 5 del mattino di domenica 21 giugno. Secondo le prime informazioni, come riporta Il Corriere della Sera, alla guida del mezzo c’era un giovane italiano di 19 anni.
- Incidente a Senago, morti e feriti: auto precipita nel canale Villoresi
- Conducente positivo all'alcol test
- I soccorsi
Incidente a Senago, morti e feriti: auto precipita nel canale Villoresi
Le vittime sono ragazzi e ragazze, tutti di età compresa tra i 17 e i 19 anni. La vettura sulla quale viaggiavano in nove si è ribaltata nel canale Villoresi.
I feriti sono stati trasportati all’ospedale Niguarda di Milano. Non sono in gravi condizioni. Sul posto sono in corso le operazioni di recupero dei vigili del fuoco.
Sono immediatamente state avviate le indagini, affidate ai carabinieri di Cesate e del gruppo di Rho, per chiarire la dinamica dell’accaduto.
Conducente positivo all’alcol test
Il conducente della vettura, come riferito dal quotidiano La Repubblica, sarebbe indagato per omicidio stradale aggravato. Secondo i primi accertamenti, sarebbe risultato positivo all’alcol test.
I soccorsi
Sul luogo della tragedia è stato attivato un ingente dispiegamento di mezzi di soccorso: nove ambulanze e l’elisoccorso inviato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) della Lombardia.
Presenti anche i Vigili del Fuoco, intervenuti con numerosi mezzi e personale specializzato, che hanno subito avviato le operazioni di salvataggio e ricerca.
I soccorritori si sono trovati di fronte a una scena terribile dopo l’incidente: l’Audi immersa nell’acqua del canale e diversi giovani da salvare.
Stando a quanto spiegato dai Vigili del Fuoco, in una prima fase sono state recuperate sette persone, tutte affidate alle cure del personale sanitario. Una è deceduta: si tratta di una ragazza morta poco dopo l’arrivo in ospedale, nonostante i disperati tentativi di rianimazione.
Nel corso delle successive operazioni di recupero, i sommozzatori hanno rinvenuto all’interno del veicolo i corpi di due ragazzi di 17 anni che risultavano dispersi.