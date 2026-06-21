Auto con 9 giovani precipita nel canale Villoresi a Senago, morti e feriti: conducente positivo all'alcol test

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Dramma all’alba a Senago, a nord di Milano: tre giovani sono morti e sei sono rimasti feriti dopo che l’auto sulla quale viaggiavano, un’Audi, è precipitata nel canale Villoresi, all’altezza di via per Cesate. L’incidente si è verificato poco dopo le 5 del mattino di domenica 21 giugno. Secondo le prime informazioni, come riporta Il Corriere della Sera, alla guida del mezzo c’era un giovane italiano di 19 anni.

Incidente a Senago, morti e feriti: auto precipita nel canale Villoresi

Le vittime sono ragazzi e ragazze, tutti di età compresa tra i 17 e i 19 anni. La vettura sulla quale viaggiavano in nove si è ribaltata nel canale Villoresi.

I feriti sono stati trasportati all’ospedale Niguarda di Milano. Non sono in gravi condizioni. Sul posto sono in corso le operazioni di recupero dei vigili del fuoco.

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Sono immediatamente state avviate le indagini, affidate ai carabinieri di Cesate e del gruppo di Rho, per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Conducente positivo all’alcol test

Il conducente della vettura, come riferito dal quotidiano La Repubblica, sarebbe indagato per omicidio stradale aggravato. Secondo i primi accertamenti, sarebbe risultato positivo all’alcol test.

I soccorsi

Sul luogo della tragedia è stato attivato un ingente dispiegamento di mezzi di soccorso: nove ambulanze e l’elisoccorso inviato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) della Lombardia.

Presenti anche i Vigili del Fuoco, intervenuti con numerosi mezzi e personale specializzato, che hanno subito avviato le operazioni di salvataggio e ricerca.

I soccorritori si sono trovati di fronte a una scena terribile dopo l’incidente: l’Audi immersa nell’acqua del canale e diversi giovani da salvare.

Stando a quanto spiegato dai Vigili del Fuoco, in una prima fase sono state recuperate sette persone, tutte affidate alle cure del personale sanitario. Una è deceduta: si tratta di una ragazza morta poco dopo l’arrivo in ospedale, nonostante i disperati tentativi di rianimazione.

Nel corso delle successive operazioni di recupero, i sommozzatori hanno rinvenuto all’interno del veicolo i corpi di due ragazzi di 17 anni che risultavano dispersi.