Auto con quattro giovani si schianta contro un muro, un morto e tre feriti nell’incidente

Un incidente è avvenuto nella notte ad Arcugnano, nel Vicentino, dove un’auto con quattro giovani si è schiantata contro un muro in via San Bernardino. Morto un 19enne, feriti due coetanei e una ragazza di 17 anni. Tempestivo l’intervento dei soccorsi, le Forze dell’Ordine indagano ora sulla dinamica dell’incidente.

Un morto nell’incidente d’auto ad Arcugnano

Un grave incidente stradale si è verificato nella serata di sabato 20 dicembre ad Arcugnano, in provincia di Vicenza, dove un’auto con a bordo quattro giovani è uscita di strada e si è schiantata contro il muro di recinzione di un’abitazione in via San Bernardino. L’impatto, avvenuto intorno alle 22.30, è stato particolarmente violento.

Il bilancio è di un morto, un ragazzo di 19 anni residente a Torri di Quartesolo, e di tre feriti: due coetanei della vittima e una ragazza di 17 anni. Il giovane deceduto sedeva sul lato passeggero ed è rimasto incastrato tra le lamiere deformate dell’abitacolo.

Il giovane è probabilmente morto sul colpo, per lui non c’è stato nulla da fare. Gli altri tre occupanti del veicolo, seppur feriti e in stato di shock, sono riusciti a uscire autonomamente dall’auto dopo l’impatto.

L’intervento dei soccorsi sul posto

L’allarme è stato lanciato da alcuni residenti e passanti che hanno udito il boato dello schianto. Sul posto sono intervenuti rapidamente i sanitari del Suem 118, diverse squadre dei Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine. Il medico ha potuto soltanto constatare il decesso del 19enne.

L’intervento dei vigili del fuoco è stato complesso e prolungato. I soccorritori hanno dovuto utilizzare cesoie e divaricatori idraulici per liberare il corpo del giovane rimasto incastrato tra le lamiere. A rendere le operazioni ancora più delicate è stata l’alimentazione a GPL del veicolo, che ha richiesto un costante monitoraggio dell’impianto per evitare incendi o esplosioni.

I tre feriti sono stati trasportati in codice di media gravità al pronto soccorso dell’ospedale San Bortolo. Le loro condizioni non risultano critiche e non sarebbero in pericolo di vita.

La dinamica e le indagini dei carabinieri

I rilievi sono stati affidati ai carabinieri della stazione di Lonigo, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di un incidente senza il coinvolgimento di altri veicoli.

L’auto avrebbe improvvisamente sbandato mentre percorreva via San Bernardino, con il conducente che ha perso il controllo del mezzo andando a schiantarsi frontalmente contro il muro. Le cause della perdita di controllo sono ancora in fase di accertamento.

Nelle prossime ore i militari ascolteranno i tre giovani feriti per chiarire cosa sia accaduto nei momenti precedenti allo schianto e verificare eventuali responsabilità. Gli accertamenti proseguiranno anche per valutare eventuali fattori esterni o tecnici che possano aver contribuito all’incidente.