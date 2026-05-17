Auto contro la folla a Modena, il vicino di Salim El Koudri: "Era bravo, poi è cambiato. L'Islam non c'entra"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Un vicino di Salim El Koudri racconta il presunto cambiamento del 31enne responsabile del ferimento di diverse persone con la sua auto, lanciata contro la folla a Modena. “Prima era un bravo ragazzo” dice il residente, che ha parlato di un progressivo isolamento e comportamenti insoliti iniziati circa due anni fa. Esclusa inoltre qualsiasi matrice religiosa dietro il gesto: “Non osservava neanche il Ramadan”.

Chi è l’uomo dell’auto contro la folla

Emergono nuovi dettagli sulla vita di Salim El Koudri, il 31enne accusato di aver lanciato la propria auto contro la folla nel centro di Modena causando numerosi feriti e gettando la città nel caos.

Dopo le indagini della Procura e il dibattito politico nazionale, a far luce sul passato dell’uomo sono anche le testimonianze dei vicini di casa, che raccontano un cambiamento progressivo avvenuto negli ultimi anni.

ANSA

Modena, parla il vicino di Salim El Koudri

Nel corso di un’intervista rilasciata a Sky TG24, un giovane residente della zona di El Koudri ha descritto il 31enne come una persona inizialmente tranquilla e integrata. “Prima era un bravo ragazzo, lavorava, era tranquillo, non abbiamo notato niente”, ha raccontato il vicino.

Secondo la testimonianza, l’uomo ha una laurea e lavorava “in un’azienda di economia gestionale”, conducendo una vita apparentemente normale fino a circa due anni fa.

Il racconto prosegue spiegando che qualcosa sarebbe cambiato progressivamente nel comportamento del 31enne. “Abbiamo notato che non parlava più come prima, non salutava più la gente, fumava tanto” ha dichiarato il vicino rispondendo alle domande sui possibili problemi psichici dell’uomo.

Un cambiamento evidente che, secondo chi lo conosceva nel quartiere, sarebbe iniziato “da un anno e mezzo, due”. Nulla da dire invece sui suoi genitori, considerati “brave persone, sempre al lavoro” e di poche parole.

“L’Islam non c’entra”

Particolarmente rilevante anche il passaggio dell’intervista in cui il vicino esclude qualsiasi matrice religiosa dietro l’accaduto.

Alla domanda su un possibile “background religioso”, il residente ha risposto in modo netto: “No, non c’entra niente la religione. Lui neanche il Ramadan faceva. Ripeto, non era neanche credente”.

Il profilo dell’assalitore

Il movente di Salim El Koudri rimane ancora oscuro per gli inquirenti. Le recenti perquisizioni nella sua abitazione a Ravarino e l’esame dei suoi dispositivi elettronici non hanno finora rivelato alcun indizio di radicalizzazione.

L’autore dell’investimento nel centro di Modena, che ha provocato quattro feriti gravi, è un 31enne nato a Bergamo, laureato in economia aziendale e al momento disoccupato.

Sebbene tra il 2022 e il 2024 sia stato in cura al centro di salute mentale di Castelfranco Emilia per disturbi schizofrenici, non ha mai subito un TSO.

Il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, ha confermato che nella comunità di Ravarino l’uomo era percepito come una persona tranquilla e integrata, senza alcun precedente comportamento allarmante.