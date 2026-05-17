Auto contro la folla a Modena, Salvini chiede espulsioni più rapide e Tajani lo corregge: tensioni nel governo

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Dopo il caso dell’auto sulla folla a Modena esplode lo scontro politico in seno alla maggioranza: Matteo Salvini propone espulsioni immediate per chi delinque, ma Antonio Tajani è costretto a correggerlo, precisando che il responsabile è un cittadino italiano. Piantedosi invita a non strumentalizzare il caso, mentre altri leader politici accusano il leader della Lega di sfruttare la tragedia per fini politici.

Auto contro la folla a Modena, scontro al governo

L’attacco avvenuto nel centro di Modena, dove un’auto lanciata contro la folla ha provocato diversi feriti, continua ad alimentare tensioni politiche e polemiche nazionali.

Dopo il gesto compiuto da Salim El Koudri, 31 anni, il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini ha rilanciato il tema della revoca del permesso di soggiorno e dell’espulsione immediata per gli stranieri che commettono reati gravi.

ANSA

Secondo Salvini, “se commetti un reato grave un Paese serio ti espelle immediatamente”, ribadendo che una proposta di legge in tal senso sarebbe già all’esame della commissione Affari Costituzionali della Camera. Il leader leghista ha parlato di “legittima difesa dello Stato” contro chi delinque sul territorio italiano.

La risposta di Tajani a Salvini

L’uscita di Salvini sembra aver provocato un certo imbarazzo all’interno della maggioranza. Il primo a esprimersi a proposito è stato l’altro vicepremier, il ministro degli Esteri Antonio Tajani, che in sostanza ha corretto pubblicamente Salvini ricordando lo status di Salim El Koudri non fosse uno straniero irregolare.

“Non aveva un permesso di soggiorno perché è cittadino italiano, nato, cresciuto e laureato in Italia” ha spiegato il leader di Forza Italia.

Una precisazione con la quale il collega di governo ha preso le distanze dalle dichiarazioni del leader del Carroccio, e che ha spostato l’attenzione sul tema del disagio psichiatrico, considerato dagli investigatori uno degli aspetti centrali della vicenda.

Anche il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha frenato rispetto alle polemiche politiche, spiegando che il governo sta lavorando da tempo sul tema delle espulsioni per chi delinque, ma sottolineando che “qui stiamo parlando di altro”, evidenziando come il caso di Modena sembri legato soprattutto a una situazione di fragilità mentale e a problematiche psichiatriche pregresse.

Le accuse di “sciacallaggio politico”

Le dichiarazioni di Salvini hanno provocato marcate reazioni politiche dall’opposizione. Dopo la critica lanciata dal sindaco di Modena Massimo Mezzetti, anche Carlo Calenda, leader di Azione, ha accusato il vicepremier di voler sfruttare la tragedia per fini elettorali.

“Vedo tanti sciacalli a due zampe cercare di sfruttare la rabbia per quanto accaduto per fini elettorali” ha dichiarato. “Solidarietà ai feriti e gratitudine per chi ha fermato l’assassino”.

Anche Angelo Bonelli (Verdi) ha invitato ad “evitare qualsiasi tipo di strumentalizzazione politica e di fermare la corsa di chi prova a trasformare una tragedia in propaganda. Salvini torna a fare ciò che gli riesce meglio: trasformare una tragedia in un bancomat elettorale”.

Il caso di Modena

Nel frattempo proseguono le indagini della Procura di Modena. El Koudri è accusato di strage e tentato omicidio dopo aver investito numerosi pedoni nel centro storico cittadino. Gli investigatori stanno ricostruendo il suo passato clinico e i rapporti con i servizi sanitari territoriali.

Secondo quanto emerso nelle ultime ore, il 31enne sarebbe stato seguito in passato dai servizi psichiatrici e avrebbe vissuto un profondo cambiamento caratteriale negli ultimi tempi. A Modena, migliaia di persone hanno partecipato a una manifestazione in Piazza Grande per esprimere solidarietà alle vittime e ai loro familiari.