Auto contro la folla provoca feriti al Pride di Berlino, sospeso il Christopher Street Day e area evacuata

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Un’auto si è lanciata contro la folla che festeggiava il Christopher Street Day nel Tiergarten di Berlino: la polizia parla di diversi feriti soccorsi sul posto. Gli organizzatori hanno interrotto la manifestazione del Pride berlinese e invitato i partecipanti a lasciare l’area verso la stazione centrale. Ricercati i responsabili, ancora in fuga.

Berlino, auto contro folla al Pride

Secondo quanto riferito dalla polizia di Berlino, l’episodio si è consumato attorno alle 22, all’altezza della Lennéstraße, nella zona meridionale del grande parco cittadino, non lontano dalla Porta di Brandeburgo dove era in programma il concerto conclusivo della manifestazione.

Le forze dell’ordine, intervenute con un ampio dispiegamento di uomini insieme ai soccorritori dei vigili del fuoco, hanno reso noto tramite un post sui social che un veicolo sarebbe entrato nell’area del Tiergarten investendo diverse persone.

Un portavoce ha parlato esplicitamente di una situazione di emergenza in corso, precisando che i feriti erano già in cura da parte del personale sanitario intervenuto sul posto.

Si tratterebbe di un furgone bianco

La Bild, che ha raccolto la prima testimonianza diffusa sull’accaduto, riporta il racconto di un testimone secondo cui si sarebbe trattato di un furgone bianco lanciato ad alta velocità all’interno del parco.

Altre fonti tedesche parlano più genericamente di un’automobile, mentre la dinamica esatta e l’identità di chi era alla guida restano ancora da accertare. Diversi testimoni citati dalla stampa locale hanno descritto scene di panico, con le persone in festa che si sono disperse correndo nel tentativo di allontanarsi dal veicolo.

Evento interrotto e area evacuata

La notizia dell’investimento si è diffusa rapidamente tra i partecipanti al Pride berlinese, arrivati a centinaia di migliaia in città nel weekend con lo slogan “Haltung ist hot”.

Pochi minuti dopo l’accaduto, gli organizzatori hanno annunciato sui propri canali social l’interruzione immediata della manifestazione, invitando la folla a lasciare la zona in modo ordinato e a dirigersi verso la Hauptbahnhof, la stazione centrale, evitando sia il Tiergarten sia la Colonna della Vittoria.

Sul maxischermo installato accanto alla Porta di Brandeburgo, dove fino a poco prima si teneva il comizio finale dell’evento, è comparsa a caratteri cubitali la sola parola “Evacuazione“.

Al momento la polizia non ha fornito un bilancio ufficiale del numero di feriti né ha specificato la gravità delle lesioni riportate, mentre prosegue la ricerca di eventuali responsabili ancora in fuga. Le autorità non hanno per ora chiarito se si tratti di un atto intenzionale o di un incidente.

Cos’è il Christopher Street Day

Il Christopher Street Day è la principale manifestazione del Pride in Germania, nata in memoria dei moti di Stonewall del giugno 1969 a New York, quando la comunità LGBTQ+ si oppose per la prima volta in modo organizzato a una retata della polizia in un locale gay del Greenwich Village.

L’appuntamento berlinese, che si tiene ogni anno tra la fine di giugno e l’estate, è tra i più partecipati d’Europa insieme a quelli di Colonia e Amburgo, e richiama abitualmente centinaia di migliaia di persone lungo il corteo che attraversa il centro della città.

Notizia in aggiornamento