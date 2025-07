Auto contro moto con in sella due giovani a Conversano vicino Bari, 15enne morto nell'incidente

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Aveva solo 15 anni Antonio Di Cristo, il ragazzo morto in un violento incidente stradale avvenuto a Conversano, nel Barese. Era in sella a una moto guidata da un 28enne quando il mezzo è stato travolto da un’auto condotta da un ottantenne. Fatale l’impatto per il 15enne, mentre l’altro giovane è rimasto gravemente ferito ed è stato ricoverato in ospedale.

Auto contro moto a Conversano

Il grave incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di mercoledì 30 luglio a Conversano, in provincia di Bari.

A scontrarsi all’incrocio tra via Vernaleone e via Verona, alla periferia della cittadina, sono stati una Fiat Panda condotta da un uomo di 80 anni e una moto con a bordo due ragazzi. Lo riporta il Corriere del Mezzogiorno.

Violento l’impatto tra i due mezzi, con i due ragazzi che sono stati sbalzati dalla sella e sono finiti sull’asfalto.

Morto il 15enne Antonio Di Cristo

Fatale lo scontro per il 15enne Antonio Di Cristo, che sedeva dietro come passeggero: sarebbe praticamente morto sul colpo.

Ferito il 28enne che guidava la moto, che sarebbe il fidanzato della sorella: è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato in gravissime condizioni al Policlinico di Bari.

Niente di grave invece per l’automobilista 80enne, che è stato accompagnato in ospedale in stato di choc.

Le indagini

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia locale di Conversano per effettuare i rilievi e chiarire la dinamica dell’incidente.

Seconda una prima ricostruzione riportata dalla tv locale Canale 7, la moto viaggiava in via Vernaleone e si sarebbe scontrata con la Panda quando l’auto si è immessa da una stradina laterale.

La Procura di Bari ha aperto un fascicolo per omicidio stradale, al momento senza indagati. Sia l’80enne che il 28enne saranno sottoposti ai test per verificare se avessero assunto alcol o droga.

Repubblica riferisce che alcuni familiari del 15enne si trovavano poco distante e avrebbero assistito alle drammatiche conseguenze dell’incidente.

Sconvolta la comunità di Conversano e dell’istituto professionale Modugno frequentato dal giovane.

Il sindaco Giuseppe Lovascio ha annunciato l’intenzione di proclamare il lutto cittadino nel giorno dei funerali.