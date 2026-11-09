Auto contro un palo a Ostiglia prende fuoco, Luigi Lanfredi trovato morto carbonizzato lungo la Statale 12

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Luigi Lanfredi, un uomo di 58 anni, è morto in un incidente stradale avvenuto nella mattinata di lunedì 9 novembre 2026 a Ostiglia, in provincia di Mantova. Stando alle prime ricostruzioni, l’automobile sulla quale viaggiava si sarebbe schiantata contro un palo lungo la Strada Statale 12 e avrebbe successivamente preso fuoco. Dopo lo spegnimento dell’incendio, i soccorritori hanno trovato il corpo senza vita del conducente all’interno dell’abitacolo.

Auto contro un palo a Ostiglia, la dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni riportate da Il Giorno, il conducente avrebbe perso il controllo dell’automobile mentre percorreva la Statale 12, nel territorio comunale di Ostiglia.

Il veicolo sarebbe uscito dalla propria traiettoria e sarebbe finito contro un palo.

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In seguito all’impatto si sarebbe sviluppato un incendio che ha interessato la vettura.

Le cause della perdita di controllo dell’auto non sono ancora state accertate.

I soccorsi

Dopo la segnalazione, sul luogo dello schianto sono stati inviati un’automedica e un’ambulanza della Croce Rossa di Ostiglia.

Contemporaneamente sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Mantova, impegnate nelle operazioni di spegnimento del veicolo incendiato.

Una volta domate le fiamme e messa in sicurezza l’area, i soccorritori hanno potuto verificare le condizioni della persona che si trovava al posto di guida.

Il conducente è stato trovato senza vita all’interno dell’automobile.

Il personale sanitario non ha potuto far altro che dichiarare il decesso sul posto.

Le indagini e l’ipotesi del malore

Ad indagare sull’incidente avvenuto a Ostiglia, in provincia di Mantova, sono i carabinieri.

Al centro delle indagini ci sarebbero le verifiche delle circostanze che hanno portato l’automobile a colpire il palo e l’origine dell’incendio sviluppatosi successivamente: secondo Adnkronos, tra le ipotesi ci sarebbe quella del malore.

Non sono stati comunicati, per il momento, eventuali coinvolgimenti di altri mezzi né sono emerse informazioni sulla presenza di ulteriori persone a bordo.

Gli accertamenti delle forze dell’ordine serviranno a stabilire la causa dell’incidente e a ricostruire gli ultimi momenti prima dello schianto lungo la Statale 12.

Chi era Luigi Lanfredi

La vittima è Luigi Lanfredi, un uomo di 58 anni residente a Borgo Mantovano.

L’auto su cui viaggiava, una Fiat 500 secondo Adnkronos, era intestata alla moglie.