Auto contro un tir sull'A4, due morti nell'incidente tra San Stino di Livenza e Portogruaro verso Trieste

Due morti in un violento incidente sull’A4 tra San Stino di Livenza e Portogruaro, al km 441 verso Trieste. L’auto su cui viaggiavano ha tamponato un tir: inutili i soccorsi del 118. Il tratto autostradale è stato chiuso, con uscita obbligatoria e inevitabili lunghe code. Indagini in corso sulla dinamica del sinistro.
Due morti tra San Stino di Livenza e Portogruaro
Il drammatico incidente si è verificato nel pomeriggio di venerdì 27 febbraio, intorno alle 16, lungo l’autostrada A4, nel tratto compreso tra San Stino di Livenza e Portogruaro, all’altezza del chilometro 441 in direzione Trieste.
Il bilancio è di due morti: entrambe le vittime viaggiavano a bordo della stessa autovettura che, per cause ancora in fase di accertamento, ha tamponato un tir che la precedeva nella stessa corsia di marcia.
Incidente in A4 fra auto e tir, la dinamica
L’impatto è stato particolarmente violento e non ha lasciato scampo agli occupanti dell’auto, che sono rimasti incastrati tra le lamiere.
I Vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per estrarre i corpi e mettere in sicurezza l’area, mentre la Polizia stradale ha eseguito i rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.
Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del Suem 118, ma purtroppo ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile: i due occupanti hanno perso la vita.
Traffico in tilt verso Trieste
Le operazioni di rimozione dei mezzi incidentati hanno richiesto l’intervento anche dei soccorsi meccanici e del personale della società autostradale, impegnati a liberare la carreggiata e ripristinare le condizioni di sicurezza.
Diverse testimonianze, riportate da testate locali, hanno confermato che la circolazione ha subito pesanti ripercussioni per diverse ore. Il tratto autostradale è stato chiuso con uscita obbligatoria a San Stino di Livenza per i veicoli provenienti da Venezia e diretti verso Trieste.
In modo inevitabile si sono formate lunghe code e rallentamenti, con disagi significativi per gli automobilisti in viaggio lungo uno dei principali assi di collegamento del Nord-Est.
Le autorità sono in fase di verifica di eventuali responsabilità, valutando se tra le cause dell’incidente possano esserci una distrazione, eccessiva velocità o altre motivazioni nel momento dell’impatto.