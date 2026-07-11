Auto contromano sull'A14 e incidente tra Fano e Marotta, quattro feriti: c'è anche un bambino

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Nella notte un’auto ha percorso contromano un tratto dell’autostrada A14 tra Marotta e Fano, provocando un incidente che ha coinvolto un’altra vettura con a bordo una famiglia. Il bilancio è di quattro feriti, tra cui un bambino: sono stati tutti portati in ospedale in codice giallo. Sono in corso gli accertamenti della polizia autostradale per chiarire le cause dell’accaduto e ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Auto contromano sull’A14 tra Fano e Marotta

Momenti di grande paura nella notte lungo l’autostrada A14: un’auto che viaggiava contromano ha provocato uno scontro con un’altra vettura nel tratto compreso tra Marotta e Fano.

L’incidente è avvenuto intorno alle 3:40 e, come raccontato da Il Resto del Carlino, avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi.

Secondo una prima ricostruzione, infatti, un uomo di 36 anni (residente a Fano) avrebbe imboccato l’autostrada nel senso opposto di marcia, percorrendo la carreggiata nord, in direzione sud, per circa tre chilometri.

L’incidente con un’auto con a bordo una famiglia

All’altezza della zona di Tombaccia, nei pressi del lago Taus, il veicolo contromano ha incrociato un’altra automobile che stava viaggiando regolarmente verso Fano.

Sulla seconda vettura viaggiava una famiglia proveniente da Bergamo: sull’auto c’erano padre, madre e un bimbo.

Il bilancio è di quattro persone rimaste ferite: il conducente dell’auto che procedeva contromano e i tre occupanti dell’altra vettura, compreso il bambino.

Tutti i feriti sono stati trasportati all’ospedale di Fano con codice giallo. Le loro condizioni, secondo le informazioni disponibili, non sarebbero gravi.

I soccorsi e il traffico bloccato

Sul luogo dell’incidente sono subito arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Fano, il personale sanitario del 118 e gli agenti della polizia autostradale.

I pompieri hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli coinvolti e dell’intera area, lavorando con il personale medico durante le operazioni di soccorso dei feriti.

Per permettere l’intervento dei mezzi di emergenza, i rilievi delle forze dell’ordine e la rimozione dei veicoli incidentati, il tratto dell’A14 in direzione nord è rimasto temporaneamente chiuso al traffico per circa un’ora.

La circolazione è poi tornata progressivamente alla normalità una volta concluse le operazioni di messa in sicurezza della carreggiata.

Dinamica da chiarire

Le autorità sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente e verificare come il conducente abbia potuto imboccare l’autostrada nel senso opposto di marcia senza accorgersene e fermarsi prima dello scontro che, come detto, poteva avere conseguenze drammatiche.

Al momento non sono ancora note le ragioni che hanno portato il 36enne a percorrere contromano l’autostrada. Gli investigatori stanno effettuando gli accertamenti previsti per chiarire se all’origine dell’accaduto vi siano state una distrazione, un errore di valutazione o altre circostanze.