Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un uomo è stato sottoposto alla custodia cautelare in carcere per l’incendio di due auto e altri reati. Il provvedimento è stato eseguito dalla Squadra mobile di Brindisi nei confronti del presunto autore, individuato nell’ambito delle indagini su un rogo avvenuto a settembre. Una delle vetture data alle fiamme era di proprietà della sua ex compagna.

Brindisi: le indagini e la misura cautelare

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, gli accertamenti sono stati condotti dalla Squadra mobile e coordinati dalla Procura della Repubblica di Brindisi. Gli investigatori hanno dato esecuzione all’ordinanza emessa dal Gip del Tribunale nei confronti di un cittadino italiano, ritenuto gravemente sospettato di incendio, atti persecutori ed evasione.

L’incendio dell’auto dell’ex compagna

La ricostruzione investigativa colloca l’episodio nel contesto di presunte condotte persecutorie ai danni dell’ex compagna. L’uomo, che si trovava agli arresti domiciliari, si sarebbe allontanato dalla propria abitazione per appiccare il fuoco all’auto della donna. Le fiamme avrebbero danneggiato anche due autovetture, compreso un secondo veicolo parcheggiato nelle vicinanze.

Le contestazioni

Le indagini hanno riguardato l’incendio di due veicoli avvenuto nel mese di settembre, in un periodo in cui il fenomeno dei roghi di auto ha suscitato preoccupazione nella collettività per i possibili rischi per la pubblica incolumità e i danni al patrimonio privato. La misura cautelare è stata disposta nei confronti dell’uomo a Brindisi.

IPA