Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Furto aggravato e ricettazione sono le accuse a carico di quattro cittadini georgiani arrestati dalla Polizia di Stato nella giornata di martedì 19 agosto nell’area di servizio autostradale “Arino Ovest”, in provincia di Venezia. Gli uomini, senza fissa dimora in Italia, sono stati fermati mentre tentavano di derubare viaggiatori in sosta, utilizzando un sofisticato disturbatore di frequenze, noto come “jammer”, per neutralizzare i sistemi di chiusura centralizzata delle auto. L’operazione è stata condotta dagli agenti della Squadra Mobile e della Sezione Polizia Stradale di Udine, con il supporto della Polizia Stradale di Venezia.

Le indagini e la scoperta della banda

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’attività investigativa è iniziata nelle prime ore della mattina, quando gli agenti hanno notato i movimenti sospetti di un’auto a noleggio con a bordo quattro uomini che percorrevano la A23 da nord a sud, per poi immettersi sulla A4 in direzione Venezia. Il gruppo si fermava ripetutamente nelle aree di servizio, attirando l’attenzione delle forze dell’ordine per il comportamento anomalo e le soste frequenti.

I tentativi di furto nelle aree di servizio

Gli agenti hanno seguito i sospetti durante le loro soste nelle aree di servizio “Gonars Nord” e “Calstorta Nord”, dove hanno tentato di aprire alcune autovetture in sosta. I quattro, di età compresa tra 38 ed 47 anni, hanno poi raggiunto l’area di servizio “Arino Ovest”, dove hanno messo in atto il loro collaudato modus operandi. Utilizzando un “jammer” camuffato da hard disk portatile, sono riusciti a impedire la chiusura centralizzata di un’auto condotta da turisti francesi, che nel frattempo si erano allontanati per una pausa all’autogrill.

Il colpo e l’arresto

Approfittando dell’assenza dei proprietari, i malviventi hanno rovistato tra i bagagli all’interno dell’auto per circa dieci minuti, senza però trovare oggetti di valore. Poco dopo, uno dei componenti della banda ha notato un automobilista che dormiva nella propria vettura con i finestrini abbassati. Senza esitare, ha aperto il vano portaoggetti e ha sottratto il portafoglio dell’uomo, contenente 800 euro in contanti.

L’intervento della Polizia e il sequestro della refurtiva

A quel punto, gli agenti sono intervenuti bloccando tutti e quattro i complici, che sono stati condotti in Questura con l’ausilio della Polizia Stradale di Venezia. Durante la perquisizione, sono stati trovati in possesso di una considerevole quantità di denaro contante – 1815 euro, 100 dollari americani e 1450 franchi svizzeri – oltre a due borsette di valore, 6 bracciali in oro e argento, 5 anelli, una catenina, 2 paia d’orecchini in oro e 2 orologi di pregio. Tutti questi beni, per un valore stimato di circa 20.000 euro, sono stati sequestrati insieme al “jammer”.

Le accuse e le misure adottate

I quattro stranieri sono stati arrestati per furto aggravato in concorso e deferiti all’Autorità Giudiziaria anche per i tentativi precedenti, l’utilizzo del disturbatore di frequenza e il reato di ricettazione, essendo stati trovati in possesso ingiustificato di denaro e oggetti di valore. L’auto a bordo della quale viaggiavano è stata sottoposta a fermo amministrativo per alcune violazioni del Codice della Strada e per i mancati pagamenti dei pedaggi autostradali.

Le conseguenze per i responsabili

Al termine delle attività, gli uomini sono stati condotti presso il carcere di Venezia a disposizione dell’Autorità Giudiziaria e muniti di foglio di via obbligatorio del Questore da tutta la provincia di Udine per due anni. La loro posizione è stata sottoposta anche alla Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Venezia per l’adozione di eventuali misure di prevenzione nei loro confronti.

Le indagini proseguono

Sono in corso ulteriori verifiche per individuare altre eventuali persone offese e restituire quanto sequestrato ai legittimi proprietari. La Polizia di Stato invita tutti gli automobilisti, soprattutto durante la stagione estiva, a prestare la massima attenzione durante le soste in aree di servizio o parcheggi di centri commerciali e attrazioni turistiche, raccomandando di verificare sempre la chiusura delle portiere dell’auto per evitare spiacevoli sorprese.

La presunzione di innocenza

Si ricorda che il procedimento penale non è ancora concluso e la colpevolezza dei soggetti dovrà essere accertata con sentenza irrevocabile.

IPA