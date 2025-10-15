Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due auto di lusso rubate sono state recuperate dalla Polizia Stradale di Orvieto in due distinte operazioni sull’autostrada A1. I veicoli, sottratti nei giorni precedenti a Milano e Roma, sono stati sequestrati e restituiti ai proprietari. Un uomo è stato denunciato per ricettazione e riciclaggio, mentre un altro è riuscito a fuggire dopo un inseguimento. Le operazioni sono state condotte nei giorni scorsi, come comunicato dalle forze dell’ordine.

Due auto di alta gamma recuperate dalla Polizia Stradale

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Sottosezione Polizia Stradale di Orvieto ha portato a termine due operazioni che hanno permesso di recuperare altrettanti veicoli di alta gamma rubati. Gli interventi si sono svolti nei giorni scorsi lungo l’autostrada A1, in due momenti distinti, e hanno visto impegnati gli agenti nella prevenzione e nel contrasto ai furti di automobili.

Il primo inseguimento: auto rubata nel milanese

La prima operazione si è svolta sull’A1, poco prima di Fabro. Gli agenti hanno notato un’auto che, pur avendo una targa diversa, corrispondeva per modello e caratteristiche a un veicolo segnalato per furto il giorno precedente nel milanese. Dopo aver intimato l’alt, il conducente ha ignorato l’ordine e ha iniziato una fuga ad alta velocità, compiendo manovre pericolose e mettendo a rischio la sicurezza stradale.

L’inseguimento è proseguito per circa 20 km, fino a quando il fuggitivo ha abbandonato l’auto ancora in moto, scavalcando una recinzione e facendo perdere le proprie tracce nella boscaglia. Gli agenti hanno poi verificato che il veicolo era effettivamente quello rubato nel milanese. Sono in corso le indagini per identificare l’uomo che si è dato alla fuga.

Secondo intervento: auto rubata a Roma e documenti falsi

Pochi giorni dopo, sempre sull’autostrada A1, questa volta all’altezza del casello di Magliano Sabina, gli agenti della stradale di Orvieto hanno fermato un’altra auto durante un controllo di routine. Durante la verifica dei documenti, i poliziotti hanno riscontrato alcune anomalie sia sul veicolo che sulla documentazione presentata dal conducente.

Approfondendo i controlli, è emerso che le targhe erano false e anche la carta di circolazione risultava contraffatta. Gli accertamenti hanno permesso di stabilire che l’auto era stata rubata pochi giorni prima a Roma. L’uomo trovato a bordo è stato denunciato per ricettazione e riciclaggio.

IPA