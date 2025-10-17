Auto di Sigfrido Ranucci e della figlia distrutte da due bombe sotto casa a Pomezia, Report pubblica il video

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Giovedì 16 ottobre, intorno alle ore 22, le auto di Sigfrido Ranucci e di sua figlia sono esplose sotto casa, a Pomezia, venendo poi avvolte dalle fiamme. La notizia è stata diffusa dall’account social di Report, a pochi giorni dal ritorno in onda della trasmissione. Nel post pubblicato c’è il video delle vetture dopo la detonazione: “Due hanno distrutto le automobili parcheggiate davanti casa a Campo Ascolano, alle porte di Roma. Le deflagrazioni sono state così forti da scuotere l’intero quartiere”.

Il post di Report dopo l’esplosione

Verso le ore 22, due bombe piazzate sotto le auto di Sigfrido Ranucci e della figlia hanno distrutto i veicoli, avvolti dalle fiamme.

Erano parcheggiate davanti a casa, una vicino all’altra.

La figlia del giornalista, secondo quanto riferito da Repubblica, era passata a casa, a Campo Ascolano, vicino Pomezia, solo 30 minuti prima.

Ranucci, invece, era appena rientrato.

Secondo quanto scritto dall’account social di Report, “la potenza dell’esplosione è stata tale per cui avrebbe potuto uccidere chi fosse passato in quel momento”.

Indagini in corso

Le indagini sono affidate a carabinieri, Scientifica e Digos, che insieme ai vigili del fuoco hanno provveduto ai rilievi di rito e stanno cercando di recuperare le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.

Gli ordigni hanno distrutto anche il cancello d’ingresso della casa del giornalista: Ranucci era già stato minacciato.

Quando torna in onda Report

Report, trasmissione di punta di Rai 3, sta per tornare in onda.

La nuova stagione prenderà il via domenica 26 ottobre.