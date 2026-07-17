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È di sei arresti e ingenti sequestri di droga il bilancio delle recenti operazioni della Polizia di Stato sul litorale romano. Le indagini, condotte dagli agenti del X Distretto Lido di Roma, hanno permesso di smantellare una rete di spaccio che utilizzava auto modificate e aree condominiali come basi logistiche per la distribuzione di sostanze stupefacenti.

Sequestri e arresti: i numeri dell’operazione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, le attività investigative si sono concentrate sul litorale romano, dove sono state individuate auto trasformate in veri e propri covi mobili della droga. Gli agenti hanno scoperto nascondigli ricavati tra le intercapedini delle vetture e aree condominiali adibite a basi di appoggio per alimentare le piazze di spaccio.

Nel corso delle operazioni, la Polizia ha proceduto al sequestro di 100 grammi di cocaina, oltre 270 grammi di hashish, denaro contante ritenuto provento dell’attività di spaccio e materiale per il confezionamento delle dosi. Un assuntore, sorpreso durante una cessione, è stato sanzionato amministrativamente e segnalato alla Prefettura.

Il primo arresto: controllo stradale e droga nascosta

Il primo dei sei arresti è avvenuto durante un controllo stradale in viale Enrico Ortolani, dove gli agenti hanno fermato un trentaduenne romano alla guida di un’auto a noleggio. L’uomo, apparso subito nervoso, aveva nel vano portaoggetti 725 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio. Ha tentato di giustificare la somma sostenendo di lavorare per una società di catering, senza però fornire alcuna documentazione a supporto.

Gli investigatori hanno deciso di approfondire gli accertamenti e, ispezionando l’auto, hanno rinvenuto 41 involucri di cocaina nascosti tra i sedili posteriori e il poggiatesta. La successiva perquisizione domiciliare ha portato alla scoperta di altri tre involucri di cocaina, un bilancino di precisione e 10.000 euro in contanti, nascosti all’interno di un cuscino del divano. Per il trentaduenne sono scattate le manette.

Secondo intervento ad Acilia: segnalazioni dei residenti e arresto

Nella zona di Acilia, un secondo intervento è stato avviato grazie alle numerose segnalazioni dei residenti, che hanno attirato l’attenzione degli agenti su un giovane estraneo al quartiere. Il sospettato, nelle ore serali, utilizzava gli androni di un complesso residenziale come punto di appoggio per l’attività di spaccio.

Durante un servizio di osservazione, i poliziotti lo hanno visto effettuare una “bonifica” tra i vari ingressi del complesso, fino a raggiungere una siepe da cui ha recuperato una busta di plastica. Fermato immediatamente, è stato trovato in possesso di 39 involucri di hashish, per un peso complessivo di 221 grammi. La perquisizione domiciliare ha portato al sequestro di altri 3 grammi di cocaina rosa, nota come “tussy”, e 130 euro in contanti. Anche per lui è scattato l’arresto.

Altri quattro arresti in due distinte operazioni

Altri quattro arresti sono stati eseguiti nel corso di due diverse operazioni. Nel primo episodio, gli agenti della Sezione Volanti hanno fermato, in via Giuseppe Molteni, una coppia a bordo di un’auto. All’interno del veicolo sono state trovate quattro dosi di cocaina e 51 grammi di hashish, mentre la donna nascondeva 110 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

L’ultima operazione ha visto la collaborazione tra le Volanti e il X Distretto Lido di Roma, che hanno interrotto un’attività di spaccio in corso in via Vasco de Gama. Gli agenti hanno assistito in diretta a uno scambio: l’acquirente, arrivato in bicicletta, ha consegnato il denaro a una vedetta che, dopo aver incassato la somma, ha indicato al pusher il punto dove prelevare l’involucro da cedere. Il consumatore è stato sanzionato amministrativamente e segnalato alla Prefettura, mentre per i due pusher sono scattate le manette.

Il contesto: il litorale romano sotto osservazione

Le operazioni condotte dagli agenti del X Distretto Lido di Roma confermano l’attenzione delle forze dell’ordine verso il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nelle aree urbane e periurbane della Capitale. L’utilizzo di auto modificate e aree condominiali come basi operative rappresenta una delle strategie adottate dai gruppi criminali per eludere i controlli e garantire la continuità delle attività illecite.

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