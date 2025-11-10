Auto esplode al Forte di Nuova Delhi, morti e feriti tra le fiamme e "tutte le ipotesi al vaglio": cosa si sa

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Tremenda esplosione in pieno centro a Nuova Delhi. Secondo le prime ricostruzioni, a prendere fuoco sarebbe stata un’auto che si trovava nei pressi della stazione metro situata presso il Forte Rosso. Il bilancio provvisorio è di almeno 13 morti e altre 24 persone ferite. Ancora incerta la causa, le autorità tengono aperte tutte le ipotesi.

Esplosione a Nuova Delhi: cosa sappiamo

Almeno tredici persone sono morte per l’esplosione di un’auto a Delhi e altre ventiquattro sono rimaste ferite, tra queste tre sono gravi. È questo il tragico bilancio di un’esplosione che si è verificata nelle vicinanze della stazione metro del Forte Rosso, il complesso monumentale patrimonio dell’Unesco.

Le autorità stanno vagliando tutte le ipotesi, come sottolineato dal ministro dell’Interno indiano, Amit Shah. Il primo ministro Narenda Modi ha espresso le sue condoglianze a chi ha perso i propri cari nello scoppio.

Le immagini dal luogo dell’esplosione

La ricostruzione: cos’è successo

Secondo le prime ricostruzioni, a esplodere è stata un’auto che si trovava all’esterno della stazione della metropolitana di Lal Quila. Lo scoppio ha provocato una grande colonna di fuoco e portato all’esplosione di diversi veicoli che si trovavano in quella zona.

Le fiamme che si sono generate hanno infatti incendiato almeno altri tre o quattro veicoli. Ancora ignota la causa della deflagrazione che è avvenuta poco prima delle 19 ore locali (le 13.30 in Italia). Il veicolo si sarebbe fermato a un semaforo, prima di prendere fuoco.

Sul posto si sono precipitate 20 autopompe per sedare le fiamme e mettere la zona in sicurezza. Un portavoce della polizia cittadina, parlando alla Bbc, ha ribadito come al momento nessuna ipotesi sia esclusa, a partire dall’incidente fino all’attentato.

Il racconto dei testimoni

I video girati dalle persone presenti sul luogo testimoniano uno scenario apocalittico. Si vedono veicoli bruciati e travolti dallo scoppio, caos nelle stradi circostanti.

“Abbiamo visto pezzi di cadaveri sparsi sulla strada. Nessuno riusciva a capire cosa fosse successo, un inferno”, ha detto un testimone. “Non ho mai sentito un’esplosione così forte in vita mia. Sono caduto tre volte a causa della deflagrazione. Mi sentivo come se stessimo per morire tutti”, ha aggiunto un negoziante.

Il luogo dell’esplosione si trova in pieno centro a Nuova Delhi, la capitale dell’India. Si tratta di una zona molto frequentata dai turisti, a poche centinaia di metri dal tempio Gurdwara e a un chilometro dalla più famosa moschea indiana Jama Masjid.