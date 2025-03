Auto falcia gruppo di moto sulla Gardesana a Brescia, cinque motociclisti feriti di cui due gravissimi

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Un terribile incidente si è verificato sulla Statale 45bis “Gardesana Occidentale”, in provincia di Brescia, dove un’auto, dopo aver invaso la corsia opposta, ha falciato un gruppo di moto, travolgendo i motociclisti. Cinque persone sono rimaste ferite nell’incidente, due delle quali versano ora in gravissime condizioni. Strada chiusa in entrambe le direzioni per l’interventi di soccorsi e FdO.

Incidente tra auto e moto a Prevalle (Brescia)

Terribile incidente nella mattinata di oggi – domenica 30 marzo 2025 – poco dopo le 8 sulla Strada Statale 45bis “Gardesana Occidentale”, in un tratto compreso nel comune di Prevalle, in provincia di Brescia.

Secondo le prime informazioni fin qui raccolte, una persona alla guida di un’automobile avrebbe perso il controllo del veicolo, finendo per invadere la corsia opposta, dove era in arrivo un gruppo di diversi motociclisti.

La zona della provincia di Brescia dove si trova la Gardesana, strada sulla quale un'auto ha falciato un gruppo di moto

L’auto, uscita fuori strada in una curva all’uscita di una galleria, ha quindi falciato cinque moto, coinvolgendo nell’incidente otto persone, di età compresa tra i 27 e i 60 anni.

L’arrivo dei soccorsi

Sul luogo dell’incidente sono quindi accorsi gli agenti della Polizia stradale e il personale medico del 118, inviato dalla centrale operativa dell’Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (Areu) della Lombardia, le squadre Anas e i carabinieri di Brescia. Chiesto anche il supporto dell’elisoccorso.

L’auto avrebbe colpito cinque moto, e nell’incidente sarebbero rimaste coinvolte 8 persone: cinque uomini di 27, 53, 55, 58 e 60 anni e tre donne di 51, 55 e 58 anni. Tra questi, due persone si troverebbero in gravi condizioni.

Operazioni di soccorso e messa in sicurezza ancora in corso, mentre alcuni feriti sono stati già trasportati via: un elicottero è difatti giunto in codice rosso all’ospedale Borgo Trento di Verona, un’auto medica è arrivata in codice giallo all’ospedale di Gavardo, e un’ambulanza è arrivata agli Spedali Civili di Brescia.

Chiusa la Gardesana

In seguito all’incidente, l’intera tratta è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni, e sono state attivate deviazioni lungo percorsi alternativi.

Le Forze dell’Ordine giunte sul posto hanno dato subito inizio ai rilevamenti necessari a ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Da verificare anche i motivi per i quali la persona al volante dell’auto ha perso il controllo del proprio veicolo, finendo per invadere la corsia opposta e falciare i motociclisti.