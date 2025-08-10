Auto finisce nel fiume a Jesolo, illesi i genitori, grave un bimbo di 5 anni: era intrappolato nel seggiolino

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Momenti di grande paura a Jesolo, vicino Venezia, quando un’auto è uscita di strada precipitando nel fiume Sile. Il veicolo è sprofondato nell’acqua a 5 metri di profondità. Al momento dell’incidente vi erano tre persone a bordo, tra cui un bambino di 5 anni. Il piccolo è stato salvato dai sommozzatori e si trova ricoverato in gravi condizioni.

Auto precipita nel fiume a Jesolo

Attorno alle ore 13:00 di domenica 10 agosto, un pericoloso incidente si è verificato a Jesolo, località turistica in Veneto.

Un’automobile è uscita di strada dopo che l’uomo che ne era la guida ha perso il controllo del mezzo.

ANSA Vigili del fuoco sul luogo dell’incidente

Il veicolo è precipitato nel vicino fiume Sile, cadendo nell’acqua a circa 5 metri di profondità.

Sono ancora in fase di accertamento da parte degli agenti dei Carabinieri le cause dell’incidente.

Grave un bimbo di 5 anni

Al momento dell’incidente, a bordo dell’automobile si trovava una famiglia: mamma, papà e un bambino.

I genitori sono riusciti a uscire autonomamente dall’auto e risalire in superficie illesi.

Il bimbo, seduto sul seggiolino con le cinture di sicurezza allacciate, è invece rimasto intrappolato.

Salvifico l’immediato intervento dei sommozzatori dei vigili del fuoco, che, immergendosi in acqua, sono riusciti a salvare il piccolo mentre l’auto scendeva verso i 7 metri.

Il bambino è stato soccorso sul posto dagli operatori sanitari del Suem del 118 e trasportato all’ospedale più vicino con l’elicottero sanitario.

Si trova attualmente ricoverato in gravi condizioni e l’intera comunità di Jesolo ha mostrato vicinanza e apprensione per la sua sorte.

Il recupero dei vigili del fuoco

I vigili del fuoco del comando di Treviso hanno avviato le operazioni di recupero del veicolo dal letto del fiume con l’autogru.

L’intervento è reso difficoltoso dalla profondità raggiunta dalla vettura e dalle forti correnti che interessano il fiume Sile.

Gli inquirenti stanno raccogliendo le testimonianze dei presenti al momento della caduta dell’auto in acqua.

Si teme che l’incidente, avvenuto in viale Piave, sia stato causato da una manovra errata, una sterzata improvvisa o una distrazione.

Al vaglio anche l’ipotesi di un malfunzionamento improvviso dell’automobile.