Auto finisce nel fiume Sile a Jesolo, morto un ragazzo di 24 anni: i passanti si erano tuffati per salvarlo

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Incidente stradale mortale a Jesolo, in provincia di Venezia. Un’auto con a bordo un ragazzo di 24 anni è uscita di strada ed è finita nel fiume Sile. Morto il giovane automobilista, il suo corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco dopo alcune ore di ricerche. Nell’immediatezza alcuni passanti si erano buttati in acqua nel tentativo di salvarlo, ma non c’è stato niente da fare.

Auto finisce nel fiume Sile a Jesolo

La tragedia si è verificata nella mattinata di oggi, domenica 21 giugno, a Jesolo, in provincia di Venezia.

Il grave incidente è avvenuto intorno alle 11.30 in via Drago, all’altezza del ponte di via Adriatico. Lo riporta LaPresse.

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Ancora da chiarire la dinamica: secondo una prima ricostruzione, una Opel Corsa è uscita di strada finendo nelle acque del fiume Sile.

Morto un ragazzo di 24 anni

Nell’incidente è morto il conducente dell’auto, un ragazzo di 24 anni.

La Nuova Venezia riferisce che la vittima si chiamava Nicolò Luca Salmoirago e viveva ad Arluno (Milano).

Il corpo privo di vita del giovane è stato individuato e recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco dopo diverse ore di ricerche. Recuperata anche l’auto che si era inabissata nel fiume.

Le operazioni di perlustrazione di quel tratto sono andate avanti a lungo per escludere l’eventuale presenza di altre persone coinvolte nell’incidente.

Passanti si sono tuffati nel tentativo di salvarlo

A lanciare l’allarme sono stati alcuni passanti che hanno assistito alla drammatica scena.

Due di loro, riporta Il Gazzettino, si sono tuffati in acqua nel tentativo di salvare il ragazzo. Ma hanno dovuto desistere a causa della corrente e del rapido inabissamento dell’auto.

Il fatto è avvenuto a poche ore di distanza dal drammatico incidente di Senago, in cui tre 17enni sono morti dopo che l’auto sulla quale viaggiavano è finita in un canale.