Auto finita in un laghetto a Nerviano, cadavere di un uomo recuperato dai vigili del fuoco: era nell'abitacolo

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

A Nerviano, in provincia di Milano, nella mattina di venerdì 10 aprile i vigili del fuoco hanno recuperato il cadavere di una persona, al momento non ancora identificata, all’interno di un’auto finita nelle acque di un laghetto della zona. Sul posto si sono recati anche i sommozzatori per escludere che nell’abitacolo ci siano altre persone. Ignote per ora le cause dell’incidente. Oltre ai vigili del fuoco del Distaccamento di Rho, sul luogo della tragedia sono intervenuti due mezzi fluviali, il 118 e i carabinieri di Legnano e Nerviano.

Nerviano, auto nel laghetto: corpo senza vita trovato nell’abitacolo

Il recupero è avvenuto a Nerviano, in via Giovanni XXIII, dove è stata individuata la vettura finita nel laghetto con all’interno il corpo senza vita di una persona.

I carabinieri delle compagnie di Legnano e Nerviano sono impegnati nei rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Lo specchio d’acqua, ricavato da una cava dismessa di sabbia e ghiaia, si trova in un parco intitolato ad Angelo Vassallo.

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Al momento non si esclude alcuna ipotesi sulle cause dell’incidente.

La vittima

Sull’identità della vittima sono emerse informazioni contrastanti. Il Corriere della Sera riferisce di un uomo 80enne, la cui scomparsa era stata denunciata dalla figlia nei giorni scorsi.

Anche LaPresse parla di un uomo di 80 anni. L’ipotesi più probabile al momento rimane quella del suicidio, sebbene sia ancora da accertare.

Sommozzatori in azione

Il lavoro del nucleo sommozzatori, proveniente da Torino, ha ispezionato il laghetto e l’auto sommersa. Gli specialisti, intorno alle 11.30, hanno confermato che non dovrebbero esserci altre vittime.

La tragedia nel laghetto di Castelguglielmo

La notizia proveniente da Nerviano arriva a pochi giorni di distanza da un altro drammatico ritrovamento in un laghetto. Il 28 marzo scorso, a Castelguglielmo, in provincia di Rovigo, sono state rivenute due salme appartenenti a una donna cinese 39enne, Chen Yan, e al suo bimbo di 15 mesi, Chen Wang Lei.

Da quanto appurato, la donna si è tolta la vita, portando con sé anche il piccolo.

Nel corso delle indagini è emerso che la 39enne era nubile e che il padre del bimbo era assente. L’uomo non avrebbe dato alcun aiuto nemmeno durante la gravidanza.