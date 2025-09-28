Auto fugge all'alt dei carabinieri nel Trevigiano, muore un passeggero di 27 anni e il conducente è grave

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Un’auto è fuggita all’alt dei carabinieri e si è schiantata durante un inseguimento, un giovane è morto e un altro è rimasto ferito. L’incidente è avvenuto a Sant’Andrea Oltre Muson, frazione di Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso. Nell’impatto è morto Simone Stepich, di 27 anni, l’uomo alla guida, 37 anni è rimasto ferito in modo grave.

L’auto fuggita all’alt dei carabinieri

I carabinieri avevano tentato di fermare l’auto perché correva al alta velocità, commettendo diverse violazioni al codice della strada.

La pattuglia dell’Arma si è quindi messa all’inseguimento della macchina che è poi finita fuori strada, ribaltandosi.

© 2025 OpenMapTiles | © 2025 OpenStreetMap | © 2025 TomTom | © 2025 ESA, Copernicus Sentinel | © 2025 IODL 2.0 | Tuttocittà

Sant’Andrea Oltre Muson, il luogo dove è avvenuto l’inseguimento

La vettura si è schiantata prima contro un palo dell’illuminazione e poi contro un albero. L’incidente è avvenuto la sera del 27 settembre 2025.

La fuga dai carabinieri

Come riporta Il Gazzettino, da una prima ricostruzione l’impatto è avvenuto nella frazione di Sant’Andrea.

La folle corsa sarebbe iniziata quando l’automobilista alla guida di una Ford Fusion, passando davanti a un’autoradio dei militari, ha visto che i carabinieri hanno cominciato a inseguire la macchina lanciata ad alta velocità.

La fuga è durata pochi istanti, l’auto è finita fuori strada poco dopo.

Morto un giovane, grave il conducente

La vittima è un trevigiano di 27 anni, che sedeva accanto al conducente, un 37enne, originario di Mantova ma residente in Toscana. Quest’ultimo ha riportato gravi ferite ed è stato trasportato d’urgenza in elisoccorso presso il pronto soccorso dell’ospedale di Treviso.

Il 37enne era già noto alle forze dell’ordine e guidava senza patente perché gli era stata revocata.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Castelfranco Veneto, i vigili del fuoco di Treviso per la messa in sicurezza di un palo elettrico danneggiato e i sanitari del Suem 118.

L’area è stata temporaneamente interdetta al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi di legge.

Un episodio simile è avvenuto il 15 luglio 2024 quando Kevin Anghele, 23enne e residente a Pordenone, è morto in un incidente dopo essere scappato al posto di blocco di una pattuglia dei carabinieri.

Il giovane guidava senza patente, nella sua auto vennero trovati alcuni panetti di hashish.