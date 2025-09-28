NOTIZIE
Temi Caldi:

Auto fugge all'alt dei carabinieri nel Trevigiano, muore un passeggero di 27 anni e il conducente è grave

Un'auto si è schiantata prima contro un palo e poi contro un albero durante un inseguimento dopo essere fuggita all'alt dei carabinieri

Pubblicato:

stefania bernardini

Stefania Bernardini

GIORNALISTA

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Un’auto è fuggita all’alt dei carabinieri e si è schiantata durante un inseguimento, un giovane è morto e un altro è rimasto ferito. L’incidente è avvenuto a Sant’Andrea Oltre Muson, frazione di Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso. Nell’impatto è morto Simone Stepich, di 27 anni, l’uomo alla guida, 37 anni è rimasto ferito in modo grave.

L’auto fuggita all’alt dei carabinieri

I carabinieri avevano tentato di fermare l’auto perché correva al alta velocità, commettendo diverse violazioni al codice della strada.

La pattuglia dell’Arma si è quindi messa all’inseguimento della macchina che è poi finita fuori strada, ribaltandosi.

Sant'Andra Oltre Muson, il luogo dove è avvenuto l'inseguimento© 2025 OpenMapTiles | © 2025 OpenStreetMap | © 2025 TomTom | © 2025 ESA, Copernicus Sentinel | © 2025 IODL 2.0 | Tuttocittà

Sant’Andrea Oltre Muson, il luogo dove è avvenuto l’inseguimento

La vettura si è schiantata prima contro un palo dell’illuminazione e poi contro un albero. L’incidente è avvenuto la sera del 27 settembre 2025.

La fuga dai carabinieri

Come riporta Il Gazzettino, da una prima ricostruzione l’impatto è avvenuto nella frazione di Sant’Andrea.

La folle corsa sarebbe iniziata quando l’automobilista alla guida di una Ford Fusion, passando davanti a un’autoradio dei militari, ha visto che i carabinieri hanno cominciato a inseguire la macchina lanciata ad alta velocità.

La fuga è durata pochi istanti, l’auto è finita fuori strada poco dopo.

Morto un giovane, grave il conducente

La vittima è un trevigiano di 27 anni, che sedeva accanto al conducente, un 37enne, originario di Mantova ma residente in Toscana. Quest’ultimo ha riportato gravi ferite ed è stato trasportato d’urgenza in elisoccorso presso il pronto soccorso dell’ospedale di Treviso.

Il 37enne era già noto alle forze dell’ordine e guidava senza patente perché gli era stata revocata.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Castelfranco Veneto, i vigili del fuoco di Treviso per la messa in sicurezza di un palo elettrico danneggiato e i sanitari del Suem 118.

L’area è stata temporaneamente interdetta al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi di legge.

Un episodio simile è avvenuto il 15 luglio 2024 quando Kevin Anghele, 23enne e residente a Pordenone, è morto in un incidente dopo essere scappato al posto di blocco di una pattuglia dei carabinieri.

Il giovane guidava senza patente, nella sua auto vennero trovati alcuni panetti di hashish.

 

Carabinieri fugge all&#039;alt IPA

Leggi anche

WeWALK

Ultime Notizie

Dai Social

Ultime Gallery

Più viste

Meteo