Auto fuori strada a Corato per evitare animale, morto bimbo di 5 mesi: colpito da airbag sul sedile anteriore

Tragico incidente stradale a Corato, in provincia di Bari: nel tentativo di schivare un animale, la donna alla guida è finita fuori strada con la propria auto. Il bimbo di 5 anni che viaggiava con lei è morto per le ferite riportate. Il piccolo è stato sbalzato a causa dell’attivazione degli airbag. La madre è attualmente ricoverata in ospedale, ma le sue condizioni non sembrerebbero critiche.

Incidente stradale a Corato (Bari)

Ennesima tragedia sulle strade italiane: nella notte tra mercoledì 3 e giovedì 4 settembre un bimbo di 5 mesi è morto in un incidente stradale a Corato, in provincia di Bari.

Secondo le prime ricostruzioni delle Forze dell’Ordine, la donna alla guida dell’auto, madre del piccolo che ha perso la vita, avrebbe perso il controllo del mezzo.

Il sinistro ha avuto luogo a Corato (Bari)

Un animale avrebbe infatti improvvisamente invaso la carreggiata. La donna avrebbe cercato di evitarlo: di conseguenza, l’auto sarebbe uscita fuori strada, terminando la corsa contro un pino.

Morto bimbo di 5 mesi: colpito dall’airbag

La violenza dell’impatto avrebbe poi attivato gli airbag dell’auto e sembra che sia stato proprio questo dettaglio a causare la morte del bimbo di 5 mesi.

Infatti, il piccolo viaggiava nell’ovetto assicurato sul sedile anteriore accanto alla madre che guidava, ma l’attivazione dell’airbag lo avrebbe sbalzato.

I sanitari del 118, giunti immediatamente sul luogo dell’incidente avvenuto a Corato, hanno immediatamente soccorso il neonato, le cui condizioni sono apparse disperate fin dall’inizio. Il piccolo è stato trasferito al Policlinico di Bari, dove è morto durante la notte per le ferite.

Come sta la madre che guidava l’auto

Anche la madre del bimbo di 5 mesi morto nell’incidente stradale avvenuto a Corato nella notte tra il 3 e il 4 settembre è rimasta ferita.

La donna è attualmente assistita all’Ospedale di Corato, presso il reparto di Chirurgia. Le sue condizioni, comunque, non sembrerebbero preoccupanti.

Mentre la Polizia indaga per ricostruire nei dettagli la dinamica della tragedia, il sindaco di Corato Corrado De Benedittis ha espresso il proprio cordoglio per quanto avvenuto.

“Siamo tutti sconvolti e profondamente addolorati per quanto successo. Esprimo la vicinanza alla famiglia, mia e dell’intera città”, ha fatto sapere il primo cittadino.