Auto guasta sulla A14, polizia aiuta il conducente e scopre a sorpresa che ha la targa clonata

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un conducente è stato denunciato per riciclaggio sull’autostrada A 14, all’altezza di Val di Sangro (Chieti). L’intervento della Polizia Stradale, inizialmente previsto come un semplice soccorso, ha rivelato un caso di furto e clonazione di targhe. Gli agenti hanno scoperto che il veicolo in questione era stato rubato e circolava con targhe contraffatte.

Scoperta delle targhe clonate

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, una pattuglia della Polizia Stradale è intervenuta per aiutare un conducente in difficoltà a causa di un guasto meccanico. Tuttavia, durante le verifiche, è emerso che le targhe del veicolo corrispondevano a un’altra autovettura dello stesso modello, regolarmente in uso a un altro cittadino.

Indagini approfondite

Il proprietario legittimo del veicolo ha confermato che la sua auto era regolarmente parcheggiata e in suo possesso, ma aveva ricevuto sanzioni per violazioni mai commesse. Questo ha portato a sospettare una clonazione delle targhe. Ulteriori accertamenti, condotti con l’ausilio delle Banche Dati nazionali, hanno confermato che il veicolo soccorso era un provento di furto e circolava con targhe contraffatte.

Denuncia e importanza della prevenzione

Il conducente, un cittadino straniero, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria con l’accusa di riciclaggio. L’operazione sottolinea l’importanza della prevenzione e repressione dei reati in ambito autostradale, a tutela delle vittime di reati come il furto e la clonazione dei veicoli.

Fonte foto: Polizia