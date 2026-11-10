Auto in fuga da Cinisello Balsamo si schianta con un'altra a Monza, ferite madre e figlia: 54enne gravissima
Un'auto in fuga da Cinisello Balsamo si è schiantata con un'altra vettura a Monza su cui viaggiavano madre e figlia: 54enne in gravi condizioni
A Monza c’è stato uno scontro frontale tra un’auto in fuga dall’alt dei Carabinieri scattato a Cinisello Balsamo e una vettura su cui viaggiavano una ragazza di 24 anni e sua madre di 54 anni, ora ricoverata in gravi condizioni. Anche la 24enne è rimasta ferita: è stata dimessa con 35 giorni di prognosi.
- Lo scontro frontale a Monza dopo la fuga da Cinisello Balsamo
- Un arresto per fuga pericolosa
- Come stanno le due donne coinvolte nello scontro frontale a Monza
- Cosa è emerso dai primi accertamenti sugli uomini in fuga
Lo scontro frontale a Monza dopo la fuga da Cinisello Balsamo
L’episodio dello scontro frontale è stato ricostruito dall’agenzia Adnkronos. Nella mattinata di lunedì 9 novembre un’auto a noleggio, con a bordo tre uomini tutti di nazionalità peruviana, non si sarebbe fermata all’alt per un controllo scattato in via Valtellina a Cinisello Balsamo.
Ne è nato un inseguimento che è terminato attorno alle 11,30 in via Borgazzi a Monza con lo scontro frontale con l’auto su cui viaggiavano le due donne. Entrambi i mezzi si sono ribaltati. La gazzella dell’Arma dei Carabinieri non è rimasta coinvolta nell’incidente.
Uno dei fuggitivi è riuscito a uscire dal veicolo e ha tentato nuovamente di fuggire, stavolta a piedi, ma è stato immediatamente immobilizzato.
Un arresto per fuga pericolosa
Un 38enne peruviano, incensurato e irregolare, è stato arrestato per la fuga pericolosa dall’alt dei carabinieri terminata a Monza con uno scontro frontale. È stato denunciato anche per lesioni personali stradali e per il rifiuto di sottoporsi ad accertamenti sullo stato di ebbrezza.
Uno dei passeggeri dell’automobile che si era data alla fuga è stato identificato: è un 17enne, incensurato, irregolare, ancora ricoverato in ospedale.
Il terzo uomo, che aveva tentato la fuga a piedi dopo lo schianto, è risultato privo di documenti. Tuttora è vigilato in ospedale e sarà fotosegnalato alle sue dimissioni.
Come stanno le due donne coinvolte nello scontro frontale a Monza
La donna di 54 anni che viaggiava sull’automobile coinvolta nello scontro frontale a Monza è ancora ricoverata in gravi condizioni di salute all’ospedale San Gerardo di Monza.
La figlia, di 24 anni, anche lei rimasta ferita nello schianto, è stata dimessa con 35 giorni di prognosi.
Cosa è emerso dai primi accertamenti sugli uomini in fuga
MonzaToday ha aggiunto ulteriori dettagli sulla vicenda: in base ai primi accertamenti, è emerso che i tre uomini in fuga dai Carabinieri erano in possesso di 600 euro in contanti e avevano una borsa schermata.
La donna ricoverata in ospedale è ancora in terapia intensiva con prognosi riservata. Il suo quadro clinico non tende a migliorare.