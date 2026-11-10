Auto in fuga da Cinisello Balsamo si schianta con un'altra a Monza, ferite madre e figlia: 54enne gravissima

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

A Monza c’è stato uno scontro frontale tra un’auto in fuga dall’alt dei Carabinieri scattato a Cinisello Balsamo e una vettura su cui viaggiavano una ragazza di 24 anni e sua madre di 54 anni, ora ricoverata in gravi condizioni. Anche la 24enne è rimasta ferita: è stata dimessa con 35 giorni di prognosi.

Lo scontro frontale a Monza dopo la fuga da Cinisello Balsamo

L’episodio dello scontro frontale è stato ricostruito dall’agenzia Adnkronos. Nella mattinata di lunedì 9 novembre un’auto a noleggio, con a bordo tre uomini tutti di nazionalità peruviana, non si sarebbe fermata all’alt per un controllo scattato in via Valtellina a Cinisello Balsamo.

Ne è nato un inseguimento che è terminato attorno alle 11,30 in via Borgazzi a Monza con lo scontro frontale con l’auto su cui viaggiavano le due donne. Entrambi i mezzi si sono ribaltati. La gazzella dell’Arma dei Carabinieri non è rimasta coinvolta nell’incidente.

Uno dei fuggitivi è riuscito a uscire dal veicolo e ha tentato nuovamente di fuggire, stavolta a piedi, ma è stato immediatamente immobilizzato.

Un arresto per fuga pericolosa

Un 38enne peruviano, incensurato e irregolare, è stato arrestato per la fuga pericolosa dall’alt dei carabinieri terminata a Monza con uno scontro frontale. È stato denunciato anche per lesioni personali stradali e per il rifiuto di sottoporsi ad accertamenti sullo stato di ebbrezza.

Uno dei passeggeri dell’automobile che si era data alla fuga è stato identificato: è un 17enne, incensurato, irregolare, ancora ricoverato in ospedale.

Il terzo uomo, che aveva tentato la fuga a piedi dopo lo schianto, è risultato privo di documenti. Tuttora è vigilato in ospedale e sarà fotosegnalato alle sue dimissioni.

Come stanno le due donne coinvolte nello scontro frontale a Monza

La donna di 54 anni che viaggiava sull’automobile coinvolta nello scontro frontale a Monza è ancora ricoverata in gravi condizioni di salute all’ospedale San Gerardo di Monza.

La figlia, di 24 anni, anche lei rimasta ferita nello schianto, è stata dimessa con 35 giorni di prognosi.

Cosa è emerso dai primi accertamenti sugli uomini in fuga

MonzaToday ha aggiunto ulteriori dettagli sulla vicenda: in base ai primi accertamenti, è emerso che i tre uomini in fuga dai Carabinieri erano in possesso di 600 euro in contanti e avevano una borsa schermata.

La donna ricoverata in ospedale è ancora in terapia intensiva con prognosi riservata. Il suo quadro clinico non tende a migliorare.