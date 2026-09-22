Auto in sosta a Ferrara, conducente tradito dal forte odore di fumo dal finestrino: preso con l'hashish

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Una denuncia per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio nella zona della stazione ferroviaria di Ferrara. L’uomo è stato fermato nella serata di lunedì 21 settembre, quando gli agenti hanno rinvenuto oltre 60 grammi di hashish all’interno di un’autovettura sospetta.

Controlli straordinari nella zona della stazione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nell’ambito di un servizio di controllo del territorio, realizzato in collaborazione con il Reparto Prevenzione Crimine “Emilia-Romagna Orientale”. Gli agenti hanno concentrato la loro attenzione nell’area del quartiere GAD e nei pressi della stazione ferroviaria di Ferrara, zone spesso oggetto di monitoraggio per la prevenzione e il contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti.

L’auto sospetta e l’intervento degli agenti

Durante il pattugliamento, la Polizia ha notato un’autovettura ferma al centro della carreggiata, con il motore acceso, proprio nei pressi della fermata degli autobus in Piazzale della Stazione. Il posizionamento insolito del veicolo ha insospettito gli agenti, che si sono avvicinati per identificare gli occupanti, due persone in totale.

La scoperta della sostanza stupefacente

Avvicinandosi al veicolo, i poliziotti sono stati colpiti da un forte odore acre, tipico delle sostanze stupefacenti, che proveniva dal finestrino del passeggero. Sul tappetino dell’auto erano visibili diversi frammenti di hashish. Il passeggero ha subito ammesso di essere il proprietario della sostanza, dichiarando di averla acquistata poco prima nella zona.

Perquisizione e sequestro dell’hashish

La successiva perquisizione personale e del veicolo ha confermato i sospetti degli agenti. Sul sedile posteriore destro dell’auto è stato rinvenuto un mezzo panetto di hashish, per un peso complessivo di circa 63,59 grammi. La sostanza è stata immediatamente sequestrata e l’uomo è stato accompagnato presso gli uffici della Questura per gli accertamenti di rito e il fotosegnalamento.

IPA