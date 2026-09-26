Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Sono in corso da stamani, 26 settembre, le ricerche di un’automobile che si sarebbe inabissata nel fiume Livenza, nella località de La Salute, frazione del comune di San Stino di Livenza (Venezia). Sul posto, allertati da una chiamata al 115, si sono recate squadre dei vigili del fuoco con i sommozzatori del comando di Venezia e un’imbarcazione con ecoscandaglio in arrivo dal comando di Padova. La segnalazione è relativa a una vettura, con una persona a bordo, che sarebbe stata vista uscire dalla strada che costeggia il fiume per poi inabissarsi. In quel punto la corrente del Livenza è soggetta a cambiamenti dovuti alla vicinanza con la foce, e quindi con i movimenti dell’acqua in mare. La profondità del fiume inoltre arriva fino a 10 metri, e ciò rende complesse le ricerche.