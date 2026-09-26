Auto inghiottita dal fiume Livenza, scattano le ricerche per una persona dispersa
Ricerche in corso nel fiume Livenza per un'auto inabissata con una persona a bordo: operazioni complesse.
Sono in corso da stamani, 26 settembre, le ricerche di un’automobile che si sarebbe inabissata nel fiume Livenza, nella località de La Salute, frazione del comune di San Stino di Livenza (Venezia). Sul posto, allertati da una chiamata al 115, si sono recate squadre dei vigili del fuoco con i sommozzatori del comando di Venezia e un’imbarcazione con ecoscandaglio in arrivo dal comando di Padova. La segnalazione è relativa a una vettura, con una persona a bordo, che sarebbe stata vista uscire dalla strada che costeggia il fiume per poi inabissarsi. In quel punto la corrente del Livenza è soggetta a cambiamenti dovuti alla vicinanza con la foce, e quindi con i movimenti dell’acqua in mare. La profondità del fiume inoltre arriva fino a 10 metri, e ciò rende complesse le ricerche.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.