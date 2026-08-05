Auto inseguita dalla polizia finisce nel Po a Torino, in 4 a bordo: uno in ospedale, uno in fuga, due dispersi

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Un’auto è finita nel Po, all’altezza di ponte Umberto I a Torino, al termine di un folle inseguimento con la polizia. La vettura, che non si era fermata all’alt in zona monte dei Cappuccini, è fuggita terminando il proprio tentativo di seminare le forze dell’ordine in corso Moncalieri, precipitando nelle acque del fiume. Uno degli occupanti è stato visto fuggire, un secondo invece è stato fermato dopo aver tentato la fuga a nuoto e ora si trova ricoverato in ospedale. Si ipotizza che a bordo ci fossero altre due persone, attualmente disperse. Ricerche ancora in corso, con i vigili del fuoco e i sommozzatori del comando provinciale che hanno controllato la zona, senza però trovare nessuno.

Auto nel Po dopo la fuga dalla polizia

Secondo quanto ricostruito da La Stampa e dai quotidiani locali, l’auto finita nelle acque del fiume Po è un’ Audi A3. La vettura, nella notte di mercoledì 5 agosto 2026, si è inabissata nel tratto davanti a via Aspromonte, in zona ponte Umberto I, dopo aver tentato la fuga dalla polizia.

Poco prima, il mezzo era fuggito all’alt in zona monte dei Cappuccini. Da lì il folle inseguimento, culminato con l’auto finita nel Po.

ANSA

Infatti, riferisce il quotidiano, la vettura nel corso della fuga ha imboccato a tutta velocità via Aspromonte, strada stretta in discesa e senza uscita, se non nelle acque del fiume.

Probabilmente il conducente non sapeva di aver preso una strada del genere, tanto che la vettura avrebbe saltato la ciclabile finendo in acqua, senza nemmeno provare a frenare. Sull’asfalto, infatti, non vi sono tracce.

Il tentativo di fuga, due dispersi

Uno degli occupanti ha tentato la fuga subito dopo che la vettura è caduta in acqua. Ho provato a nuotare fino all’altra sponda del fiume per allontanarsi e far perdere ogni traccia di sé, ma è stato fermato e condotto in ospedale.

Un’altra persona, invece, è riuscita a fuggire.

Si ipotizza ci fossero altre due persone a bordo, al momento date per disperse. Nell’auto, recuperata in mattinata e riportata in superficie, sono stati ritrovati vestiti, un paio di pantaloncini e tre paia di scarpe da ginnastica.

L’uomo fermato avrebbe detto alle forze dell’ordine che con lui in auto c’era “solo Rashid”.

Ricerche dei possibili dispersi in corso

Per tutta la notte i soccorsi hanno cercato invano le due persone disperse.

Sul posto operano i vigili del fuoco con le squadre dei distaccamenti di corso Regina Margherita, Lingotto e corso Moncalieri, insieme ai nuclei speleo-alpino-fluviale e ai sommozzatori del comando provinciale. Presente anche l’elicottero Drago che sorvola la zona, per cercare di dare uno sguardo dall’alto sul fiume per tentare di individuare i dispersi.