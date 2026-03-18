Auto investe e uccide una 29enne finlandese a Reggio Calabria e fugge, caccia al pirata della strada

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Una ragazza di 29 anni finlandese è stata travolta e uccisa a Reggio Calabria da un pirata della strada, adesso ricercato dalla polizia locale. La vittima era da sola quando, attraversando la strada, è stata centrata in pieno da un’auto ed è morta sul colpo a causa dell’impatto violento.

Pirata della strada investe una giovane

L’incidente mortale è avvenuto nella notte, intorno alle 3, in viale Calabria.

Il conducente dell’auto, dopo aver investito la 29enne, si è dato alla fuga senza prestare soccorso.

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I medici del 118, intervenuti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare la morte della giovane.

Le indagini e la caccia al pirata della strada

Non ci sono testimoni per cui la polizia locale, oltre a eseguire i rilievi dell’incidente, sta visionando le telecamere di videosorveglianza presenti nella zona nel tentativo di risalire alla targa dell’auto e identificare il pirata della strada che ha investito la giovane.

Il comandante della polizia locale, Salvatore Zucco, ha informato il sostituto procuratore di turno Giulia Scavello che aperto un fascicolo.

Si ipotizza che l’auto stesse viaggiando a velocità sostenuta. Chi era alla guida non avrebbe frenato né prestato assistenza, proseguendo la corsa in direzione sud. Sono stati alcuni residenti, svegliati dal rumore dello schianto, ad avvisare i medici del 118 che sono arrivati sul posto in pochi minuti.

Le ferite della giovane sarebbero state gravissime e per la ragazza non c’è stato nulla da fare.

Sul luogo dell’impatto sono stati recuperati alcuni frammenti di carrozzeria che potrebbero appartenere all’auto del pirata, elementi fondamentali per restringere il cerchio delle ricerche.

Altro incidente nel Reggino, salvate due persone

Sempre nel Reggino, si è verificato un altro incidente. In questo caso la causa è stata però il maltempo.

I carabinieri hanno salvato due persone rimaste intrappolate in un’auto che tentava di attraversare il torrente Sant’Agata, in località Cataforio.

La macchina, secondo quanto ricostruito dai militari, è uscita di strada ribaltandosi e rimanendo parzialmente sommersa.

Alcuni presenti hanno quindi dato l’allarme a cui è seguito l’intervento immediato dei carabinieri della Stazione locale. Per raggiungere i due passeggeri rimasti intrappolati i militari hanno utilizzato un mezzo pesante, presente in zona e sono riusciti a estrarre i due passeggeri dall’abitacolo, mettendoli in salvo.