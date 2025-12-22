Auto investe la parata natalizia a Nunspeet vicino Amsterdam in Olanda, numerosi feriti

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Un’auto ha investito diversi spettatori durante una parata natalizia di luci a Nunspeet, a est di Amsterdam in Olanda, ferendo almeno 10 persone, tre delle quali in modo grave. L’incidente è avvenuto durante eventi festivi serali: la polizia indaga sulle cause, ma in base ai riscontri sono stati esclusi atti volontari.

Olanda, auto sulla folla a est di Amsterdam

L’episodio è avvenuto intorno alle 19:45 di lunedì 22 dicembre a Elburg, centro nei pressi di Nunspeet, a est di Amsterdam in Olanda. Un’auto ha travolto un gruppo di persone che stava partecipando a una tradizionale parata natalizia di luci, causando numerosi feriti.

Secondo quanto riferito da testimoni oculari e dai media locali, ci sarebbero almeno 9 persone coinvolte dall’incidente, avvenuto nel corso dell’evento festivo.

ANSA

L’incidente ha avuto luogo nei pressi di Nunspeet, non lontano da Amsterdam

Fra i soggetti feriti, ci sarebbero tre persone in condizioni che inizialmente sono state definite critiche, con una massiccia risposta dei servizi di emergenza, ambulanze ed elicotteri.

La polizia parla di incidente

La polizia ha descritto l’episodio come “grave” ma ha fornito pochi dettagli sulle circostanze dell’accaduto e sulle eventuali responsabilità penali.

Le autorità olandesi hanno successivamente affermato che la probabilità maggiore è che si sia trattato di un incidente stradale, e non di un atto deliberato. “Al momento non vi sono indizi di un atto intenzionale, ma le indagini sono ancora in corso per chiarire l’esatta dinamica” ha dichiarato un portavoce della polizia.

Le testimonianze

Secondo quanto ricostruito da alcune testate locali, come nunspeethuisaanhuis.nl, testimoni hanno riferito che un automobilista avrebbe accusato un malore perdendo il controllo del veicolo, e dopo aver attraversato una rotonda, la sua auto sarebbe piombata sulla folla.

Le autorità hanno immediatamente isolato l’area con schermi protettivi e chiuso completamente la strada per agevolare i soccorsi e i rilievi della polizia.

Il sindaco di Elburg, Jan Nathan Rozendaal, si è rivolto con commozione ai partecipanti e alla cittadinanza: “Speriamo e preghiamo che le conseguenze non siano troppo gravi, ma le immagini che abbiamo visto sono estremamente forti e il trauma per la comunità sarà profondo”.

La parata natalizia di Nunspeet

La celebrazione natalizia di Nunspeet è inclusa nel programma della WinterLichtTour, una tradizione annuale che si svolge all’interno della municipalità attirando famiglie residenti e turisti.

La cittadina, situata nella regione di Gelderland, organizza ogni anno questo tipo di evento, una sfilata serale di trattori, camion e veicoli addobbati con luci natalizie che attraversano i principali luoghi del territorio, con musica, canti corali e punti di ristoro per i visitatori.