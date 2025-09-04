Auto investe un gruppo di bambini a Berlino, almeno 3 feriti e una donna in condizioni gravi: la situazione

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Un’auto ha travolto un gruppo di almeno quindici bambini a Berlino. Secondo una prima ricostruzione potrebbe essersi trattato di un incidente. Il veicolo, una Bmw, sarebbe salita sul marciapiede dove si trovavano i piccoli. Tre di loro sarebbero rimasti feriti ma non sarebbero in condizioni preoccupanti, mentre una donna sarebbe grave. Il conducente non si è dato alla fuga ed è stato interrogato dalla polizia.

Cos’è successo a Berlino

I fatti risalgono alle 13 di giovedì 4 settembre. Secondo una prima ricostruzione pubblicata su Bild, una Bmw scura che viaggiava lungo la Seestrasse, nel quartiere Wedding di Berlino, è salita sul marciapiede e ha travolto un gruppo di almeno quindici bambini di età compresa tra i 7 e gli 8 anni.

Sei dei quindici bambini colpiti dall’auto sono stati medicati sul posto, mentre per altri tre si è reso necessario il trasporto presso la clinica Virchow per ulteriori accertamenti.

Anche un’assistente che si trovava in compagnia dei bambini è rimasta ferita e sarebbe stata trasportata con l’ambulanza in gravi condizioni.

Illeso, invece, il conducente dell’auto. L’impatto ha causato qualche danno all’autovettura, con il danneggiamento del fanale anteriore sinistro. Sul posto sono ancora presenti i vigili del fuoco e la polizia per effettuare tutti i rilievi del caso e per mettere in sicurezza l’intera area.

Auto sui bambini: chi è il conducente

Per il momento le indiscrezioni sono ancora in divenire. Come anticipato, il conducente dell’auto è rimasto illeso. Nelle foto pubblicate da Bild lo vediamo poggiato alla vettura mentre parla con gli agenti.

Secondo fonti vicine alle forze dell’ordine si sarebbe trattato da un incidente: l’uomo alla guida della Bmw procedeva in maniera spericolata e irresponsabile e per questo avrebbe provocato il sinistro. Avrebbe perso il controllo del veicolo.

L’ipotesi sugli stupefacenti

Il sinistro, dunque, si sarebbe verificato senza dolo, al contrario di quanto accaduto a Monaco nel mese di febbraio. Der Spiegel scrive che il conducente, un giovane di 20 anni, sarebbe passato col rosso.

Tuttavia i poliziotti si sarebbero insospettiti per l’atteggiamento del conducente una volta sceso dall’auto, che – scrive Bild – potrebbe essersi trovato sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Per questo gli è stato prelevato un campione di sangue ed è stato posto in stato di fermo. Dopo l’accaduto i genitori dei bambini si sono precipitati sul luogo dell’impatto per riportare a casa i loro figli.