Auto lanciata contro i manifestanti Pro Pal a Losanna, fermato il conducente: il video ripreso da un residente

Attimi di panico a Losanna, in Svizzera. Durante una manifestazione Pro Palestina, presso il ponte Chauderon, un’auto di grossa cilindrata è piombata sui dimostranti che in quel momento erano impegnati in un sit-in di protesta contro il governo del Paese. L’auto si è lanciata dopo aver sorpassato i mezzi in sosta, che attendevano di poter ripartire. Giunta in prossimità della folla ha cominciato a muoversi a zig zag per poi conquistare un varco tra le persone presenti e darsi alla fuga. Le autorità sono riuscite a fermare il veicolo e ad arrestare il conducente. Si tratterebbe di un cittadino svizzero di 56 anni.

Auto lanciata contro i manifestanti Pro Pal

I fatti risalgono al pomeriggio di sabato 6 settembre. Secondo una ricostruzione del Corriere del Ticino a Losanna, intorno alle 17, da Place de la Riponne era partito un corteo di circa 2000 persone riunitesi per manifestare a favore della Palestina, ma soprattutto per contestare la politica del governo svizzero.

Mentre il corteo procedeva verso Montbenon si è fermato presso il ponte Chauderon, dove le persone si sono sedute sull’asfalto per un minuto di silenzio.

In quel momento da Avenue de Beaulieu, dove si trovavano alcune autovetture e autobus che attendevano la fine del sit-in per poter ripartire, è sopraggiunta una Bmw a tutta velocità. Tra i dimostranti si è scatenato il panico, con alcune persone che hanno tentato di fermare il veicolo con il lancio di oggetti e con i ripetuti tentativi delle forze dell’ordine – presenti per scortare la manifestazione – di impedire che l’auto raggiungesse il corteo.

L’auto, tuttavia, ha continuato a procedere a zig-zag fino ad aprirsi un varco tra gli attivisti, quindi il conducente è riuscito a dileguarsi. Secondo 24 Heures l’evento non ha prodotto feriti.

Fermato un 56enne di Losanna

Un comunicato stampa diramato dalla polizia di Losanna nella serata del 6 settembre ha reso noto che dopo l’episodio il conducente è stato arrestato. Si tratterebbe di un uomo di 56 anni residente in città.

Le autorità precisano che la manifestazione non era autorizzata, ma è stata comunque scortata dagli agenti perché i dimostrati procedevano in modo pacifico. La polizia giudiziaria ha avviato un’indagine per far luce sull’accaduto. Il movente alla base del gesto è ancora oggetto di accertamenti, ma secondo 24 Heures l’automobilista avrebbe diretto volontariamente il mezzo contro la folla.

Una testimone riferisce a 24 Heures: “Mio fratello, mia nipote di 13 anni e mio nipote di 15 anni hanno rischiato di essere travolti. Fortunatamente una signora ha gridato, li ha avvisati”.

L’auto sui bambini a Berlino

Il 4 settembre un altro fatto grave ha rischiato di degenerare in tragedia. A Berlino, lungo la Seestrasse nel quartiere Wedding, un gruppo di bambini è stato travolto da un’auto in corsa condotta da un giovane. Si trattava di una Bmw di colore scuro.

Tre bimbi sono rimasti feriti, ma fortunatamente senza gravi conseguenze. Il conducente è stato fermato. Secondo una prima ricostruzione della polizia l’uomo al volante sarebbe passato col rosso e avrebbe perso il controllo del mezzo. All’automobilista è stato prelevato un campione di sangue per constatare se si trovasse sotto l’effetto di sostanze.