Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Quasi 16 mila euro sottratti con truffe online legate ad auto e autodemolizioni: tre persone sono state denunciate a Mantova. Le indagini della Polizia Postale hanno ricostruito due raggiri ai danni di cittadini mantovani, convinti a pagare per un veicolo mai consegnato e per un servizio mai svolto.

Mantova, indagine sulle truffe: pagamenti per un’auto mai arrivata

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, gli investigatori della Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica di Mantova hanno condotto due distinte indagini sulle truffe nel settore automobilistico. I casi hanno seguito uno schema simile: a una proposta presentata come soluzione a un’esigenza sono seguite richieste di denaro aggiuntive, giustificate con imprevisti e presunti adempimenti.

La prima vicenda è iniziata con un annuncio pubblicato su un social network, che proponeva un’utilitaria a 5.800 euro. Una donna ha contattato il recapito indicato per acquistare l’auto. Dopo i primi versamenti per riservare il veicolo, le sono stati chiesti altri importi per il passaggio di proprietà, presunti obblighi fiscali e spese relative all’intestazione e alla targa. Nonostante i pagamenti, l’automobile non è mai stata consegnata e la vittima ha perso oltre 15 mila euro in pochi giorni. Al termine degli accertamenti, la Polizia ha identificato e denunciato un uomo e una donna residenti in provincia di Pavia.

Il servizio di rottamazione inesistente

La seconda indagine è partita dalla ricerca online di un servizio di autodemolizione per una vettura sottoposta a fermo amministrativo. Dopo aver trovato un annuncio, il proprietario ha proseguito la conversazione tramite messaggistica istantanea e ha pagato la somma richiesta. In seguito gli è stato riferito che sul veicolo gravava un presunto pignoramento e che serviva un ulteriore pagamento per risolvere la pratica.

L’uomo ha versato complessivamente 700 euro, ma non ha ricevuto i documenti richiesti per dimostrare il vincolo. Anche l’indirizzo indicato per l’attività si è rivelato ingannevole: sul posto non c’era un’autodemolizione, ma un istituto bancario. Seguendo il percorso del denaro, gli investigatori hanno identificato e denunciato un uomo residente in provincia di Milano.

L’invito della Polizia

Le indagini mostrano come annunci e trattative apparentemente normali possano celare raggiri basati sulla fiducia degli acquirenti. La Polizia di Stato invita a verificare l’identità dei venditori e l’effettiva esistenza delle attività pubblicizzate, diffidando delle richieste di denaro motivate da ostacoli improvvisi. In caso di sospetti, raccomanda di interrompere i pagamenti e rivolgersi tempestivamente alle forze di polizia.

IPA