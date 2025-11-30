Auto nel burrone a Villagrande Strisaili vicino Nuoro, morti tre operai: erano appena arrivati in Sardegna

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Il bilancio del disastroso incidente avvenuto tra Villagrande Strisaili e Tortolì, in provincia di Nuoro, ha le dinamiche e i numeri di una tragedia. Tre operai sono morti dopo che la loro auto è precipitata in un burrone, e l’incidente non ha lasciato loro scampo. Si trattava di tre giovani nordafricani che da appena una settimana erano arrivati in Sardegna per lavorare. Secondo una prima ricostruzione il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo, una Golf sulla quale il gruppo stava viaggiando per andare a fare la spesa.

Incidente a Villagrande Strisaili

Alcuni dati sono ancora in fase di acquisizione. Secondo La Nuova Sardegna alle 11:20 di domenica 30 novembre una Golf con a bordo tre giovani operai, mentre attraversava il ponte S’Othai tra Villagrande Strisaili e Tortolì lungo la provinciale 27, ha sbandato ed è finita nel burrone.

Dopo l’impatto il veicolo è rimasto bloccato in fondo alla scarpata ed è stato semi-sommerso dall’acqua. A nulla è servito l’intervento dei soccorritori, tra vigili del fuoco e personale del 118.

ANSA Un’auto è finita nel burrone precipitando da un ponte a Villagrande Strisaili, in provincia di Nuoro. A bordo viaggiavano tre operai nordafricani appena arrivati in Sardegna per lavorare

Il Giornale riporta che sul luogo del disastro sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Lanusei e Tortolì, oltre alle squadre specializzate della SAF (l’unità Speleo-Alpino-Fluviale) e ai sommozzatori portati sul posto da un elicottero del Reparto Volo Sardegna.

Presenti anche i carabinieri che prontamente hanno reindirizzato il traffico, oltre al personale medico del 118 che non ha potuto fare altro che constatare la morte dei tre giovani.

Chi erano i tre operai precipitati nel burrone

L’Unione Sarda è in grado di dare un nome alle tre vittime. Si tratta di Thamer Hamouda Ramzy Shehabeld, Ahmed Tafrih Ghandoyr Ahmed Sharweda, entrambi di 33 anni, e Rizk Mohamed, 36 anni.

I tre giovani erano operai dipendenti di una ditta di Pavia. Solo una settimana prima erano arrivati per lavorare nel cantiere edile del ponte sul fiume Figu Niedda. Il recupero dei loro colpi è stato ultimato non senza difficoltà. Per ricostruire le dinamiche dell’incidente, sul luogo del dramma sono arrivati il pm Valentina Vitolo della Procura di Lanusei e il medico legale Danilo Fois.

La tragedia nel Cosentino

La giornata di domenica 30 novembre è stata segnata da un’altra tragedia. Intorno alle 3:30 del mattino una Fiat Panda e un’Alfa Romeo Mito si sono scontrate frontalmente lungo la Statale Jonica, non lontano da Cosenza.

A bordo della Fiat Panda viaggiava un gruppo di quattro giovanissimi di età compresa tra i 16 e i 20 anni. Per due di essi i soccorsi si sono rivelati inutili: sono morti sul colpo. Gli altri due occupanti della Panda sono stati estratti dalle lamiere e condotti all’ospedale. Secondo le prime indiscrezioni i due a bordo della Mito non sarebbero in gravi condizioni. Sulla dinamica dell’incidente la Procura di Castrovillari ha aperto un fascicolo.