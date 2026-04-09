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Quattro feriti, nessuno in pericolo di vita, in un incidente stradale avvenuto questa mattina sulla Via del Mare, a Montecorice, nel Salernitano. Coinvolti un’auto, una Renault Scenic, e un furgone Nissan. I quattro occupanti della vettura hanno riportato politraumi e sono stati trasportati in ospedale; illesi i due a bordo del furgone. Secondo una prima ricostruzione, i mezzi viaggiavano nella stessa direzione quando, per cause in corso di accertamento, si è verificato l’urto. L’auto è uscita di strada, sfondando il guardrail e finendo in un burrone nei pressi di parchi privati, a ridosso della costa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con squadre da Vallo della Lucania e Agropoli, nuclei specializzati, elicottero ed eliambulanza Felix 1, oltre ai sanitari del 118. Presenti anche i carabinieri della Compagnia di Agropoli per i rilievi. L’incidente è avvenuto a pochi chilometri dal tratto dove, meno di un mese fa, una coppia perse la vita in un analogo episodio.