Auto nel canale a Senago, chi erano i 3 diciassettenni morti e il racconto di un testimone: “Ho pianto”

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Il bilancio del tragico incidente avvenuto a Senago è di tre 17enni morti e sei feriti. Le vittime sono Camilla Copparoni, Lorenzo Benin e Riccardo Provasi, tutti di Paderno Dugnano, in provincia di Milano. L’auto, guidata da un 18enne poi risultato positivo all’alcol test, è finita nel canale Villoresi. A bordo c’erano in totale 9 ragazzi, tutti di ritorno da una festa di compleanno che si era tenuta a Lainate.

Auto nel canale a Senago, chi erano le tre vittime

L’incidente è avvenuto a Senago, lungo la via per Cesate, intorno alle 5 del mattino di domenica 21 giugno. L’Audi A2 guidata da un 18enne è finita nel canale dopo aver sfondato il parapetto. A perdere la vita sono stati Camilla Copparoni, Lorenzo Benin e Riccardo Provasi, tre amici di 17 anni, tutti residenti a Paderno Dugnano.

Gli altri sei ragazzi che si trovavano sulla stessa auto sono stati trasportati in codice giallo al Niguarda.

ANSA / Vigili del Fuoco

Auto nel canale, il 18enne alla guida positivo all’alcol test

Tra loro anche il 18enne G.P., arrestato e indagato per omicidio stradale, risultato positivo all’alcol test. Il gruppo di amici stava rientrando da una festa che si era tenuto nella discoteca Line di Lainate. Lorenzo Benin, grande tifoso dell’Inter, e Riccardo Provasi frequentavano la stessa scuola, l’istituto Carlo Emilio Gadda di Paderno Dugnano.

Il preside ha espresso il proprio cordoglio a nome della comunità scolastica. Camilla Copparoni giocava a pallavolo nella Jolly Palazzolo Milanese, squadra che con una nota ha esternato la propria vicinanza ai familiari e agli amici della ragazza. Cordoglio espresso anche dai sindaci di Senago e Paderno Dugnano.

“È una tragedia che colpisce profondamente la nostra comunità. In un momento così doloroso, l’Amministrazione comunale è al fianco di chi sta vivendo questo immenso dolore”, ha commentato Anna Varisco, sindaca di Paderno Dugnano.

Il racconto di un testimone: “Sentivo le voci provenire dall’auto”

Quando sono arrivati sul posto, i vigili del fuoco hanno trovato alcuni ragazzi sul tetto dell’auto finita nel canale. Ma prima dei vigili, alcuni passanti hanno tentato di aiutare i giovani in difficoltà. Tra questi Marco Paradiso, di Garbagnate Milanese, che ha raccontato l’accaduto a Repubblica.

Paradiso si è fermato mentre stava andando al lavoro e si è fermato subito, memore di un altro incidente simile avvenuto in precedenza. “Si vedevano solo le ruote della macchina e sentivo le richieste di aiuto provenire dall’interno, poi ho visto tre ragazzi che erano riusciti a nuotare e salire sul tetto dell’auto”, ha raccontato. Paradiso ha chiamato i soccorsi: “Volevo buttarmi, ma mi hanno detto che la corrente era molto forte e sarebbe stato pericoloso”.

Poco dopo è arrivato un camionista che si è fermato lungo il canale a Senago, in provincia di Milano, e ha provato insieme a lui ad aiutare i ragazzi con una fune. “Ero in stato di shock – ha raccontato Paradiso a Repubblica – appena arrivato al lavoro sono scoppiato a piangere”.