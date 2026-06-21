Auto nel canale a Senago, sfogo di Salvini sui giovani morti in strada: "Inaccettabile, leggi non bastano"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Un’auto con 9 giovani è precipitata nel canale Villoresi a Senago. Ci sono 3 morti e gli altri 6 sono rimasti feriti, fortunatamente non in gravi condizioni. Sono tutti giovanissimi, tra i 17 e i 19 anni. Il conducente è risultato positivo all’alcoltest. Matteo Salvini è intervenuto sul caso, definendolo “inaccettabile”. Si propone di voler incontrare gli studenti e i neopatentati per spiegargli che “la vita è sacra ed è solo una”.

Matteo Salvini sull’incidente a Senago

Il vicepremier e ministro dei Trasporti è intervenuto sul drammatico incidente avvenuto a Senago. Nell’auto, caduta in un canale, erano presenti 9 giovanissimi tra i 17 e i 19 anni. Tre hanno perso la vita e il conducente è risultato positivo all’alcoltest. È stato anche per questo arrestato.

Matteo Salvini ha voluto esprimere tutto il suo sconforto per le vite perse. Scrive su X: “Tre giovani vite spezzate, sei ragazzi feriti. In nove a bordo della stessa auto finita in un canale, l’autista ubriaco”. Definisce l’incidente “inaccettabile”.

ANSA

Lo sconforto arriverebbe dal fatto che, anche approvando tutte le leggi possibili per aumentare la sicurezza stradale, “ancora non basta”. Ancora oggi, prosegue: “La prima causa di morte per i giovani continuano a essere gli incidenti in strada, non la malattia o la droga”.

L’appello

Il messaggio che ripete Salvini è che “la vita è sacra ed è solo una”. Un messaggio che vuole portare direttamente ai giovani.

Scrive: “Voglio scrivere direttamente ai ragazzi, agli studenti e ai neopatentati, voglio raggiungerli nelle case e incontrarli nelle scuole. La vita è sacra ed è solo una”.

Chiude lo sfogo rivolgendo una preghiera e un pensiero per le famiglie e per gli amici delle vittime del tragico incidente.

L’incidente: il bilancio

Il grave incidente a Senago ha coinvolto 9 giovani, tra i quali anche minorenni. La vettura, ribaltata nel canale Villoresi, è stata recuperata. A bordo il corpo degli ultimi due giovani che hanno perso la vita.

Inizialmente i feriti risultavano 7, tutti affidati alle cure del personale sanitario. Una ragazza è deceduta poco dopo l’arrivo in ospedale. Inutili i tentativi di rianimazione.